Gli arbitri dei recuperi e del turno infrasettimanale

Continua a ritmo serrato il programma della Serie D con gli incontri del secondo turno infrasettimanale stagionale dei Gironi A e C (8a giornata) oltre i recuperi della 4a e 5a giornata degli altri raggruppamenti fissati per mercoledì 4 novembre alle 14.30. Due i posticipi di orario: Bra-Sanremese prende il via alle 15.00, Virtus Bolzano-Chions alle 15.30. Un cambio di campo, Puteolana-Altamura si disputa al “Giraud” di Torre Annunziata (Na).

Dodici partite sono state rinviate a data da destinarsi per l’accertata positività al Covid-19 di un componente del gruppo squadra. Di seguito la lista dei match.

Girone A: Saluzzo-Arconatese, Sestri Levante-Folgore Caratese, Derthona-Casale, Pontdonnaz-Fossano, Caronnese-Imperia, Chieri-Gozzano (8^ giornata)

Girone C: Cartigliano-Campodarsego, Mestre-Trento, Manzanese-Ambrosiana (8^ giornata)

Girone D: Prato-Ghivizzano (recupero 5^ giornata), Correggese-Mezzolara (4^ giornata)

Girone I: Gelbison-Città S. Agata (5^ giornata)

Le seguenti gare sono state rinviate per la decorrenza dei termini di isolamento fiduciario stabilito dalle Asl competenti a seguito di contagi accertati la scorsa settimana così come previsto dal protocollo sanitario.

Girone A: Città di Varese-Vado, Borgosesia-Legnano (8^giornata)

Girone C: Montebelluna-Belluno, Union San Giorgio Sedico-Union Feltre (8^giornata)

Girone D: Real Forte Querceta-Lentigione (4^ giornata)

Girone E: San Donato-Tavarnelle-Scandicci (3^ giornata)

Le designazioni arbitrali

Girone A

(8^ giornata)

Bra-Sanremese (Domenico Castellone di Napoli)[live], Castellanzese-Lavagnese (Carlo Palumbo di Bari)[live].

Girone B

(recuperi 5^ giornata)

Villa Valle- Ponte S. Pietro (Antonio Liotta di Castellammare di Stabia), Breno-Tritium (Francesco Zago di Conegliano)

Girone C

(8^ giornata)

Virtus Bolzano-Chions (Dario Duzel di Castelfranco Veneto)[live], Adriese-Cjarlins Muzane (Domenico Mallardi di Bari), Caldiero Terme-Delta Porto Tolle (Costantino Cardella di Torre del Greco)[live], Luparense-Este (Daniel Cadirola di Milano), Union Clodiense Chioggia-Arzignano Valchiampo (Pietro Campazzo di Rimini)[live].

Girone E

(recupero 4^ giornata)

Flaminia-Siena (Filippo Colaninno di Nola)

Girone F

(recupero 5^ giornata)

Pineto-Recanatese (Lorenzo Maccarini di Arezzo)[live]

Girone G

(recupero 4^ giornata)

Gladiator-Arzachena (Dylan Marin di Portogruaro)[live]

Girone H

(recupero 5^ giornata)

Puteolana-Team Altamura (Giuseppe Rispoli di Locri)

Girone I

(recuperi 4^ giornata)

San Luca-Castrovillari (Kevin Bonacina di Bergamo), Licata-Paternò (Raimondo Borriello di Arezzo)[live].