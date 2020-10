Sparco® svela la nuova Martini Racing® Heritage Collection, Ford la nuova Puma ST

L’apertura del Rally Village segna l’inizio ufficiale di Rallylegend e una serie di iniziative al suo interno hanno scaldato l’atmosfera e la passione del pubblico in attesa, questa sera, intorno alle ore 20.30 della accensione dei motori e della adrenalina a fiumi di “Legend Show”, la sfida su un percorso che unisce due rotatorie, situate a poche decine di metri da Rallylegend Village, dove sarà una Giuria a valutare le esibizioni più spettacolari di un gruppo selezionato di piloti.

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE CON ARI VATANEN, MIKI BIASION E KEN BLOCK

Affollata e partecipata Conferenza Stampa di presentazione di Rallylegend 2020, in una location “corsaiola” e all’aperto, presso il palco partenze all’interno del Rally Village, nel primo pomeriggio di oggi. Alla presenza di Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato al Lavoro e allo Sport, e di Luca Lazzari, in rappresentanza del Segretario di Stato al Turismo, in rappresentanza del Governo della Repubblica di San Marino, di Paolo Valli, Organizzatore Rallylegend e Presidente FAMS, di Vito Piarulli, Organizzatore Rallylegend, di Mauro Zambelli, Direttore di gara e con l’intervento dei “big” Ari Vatanen, Miki Biasion, Ken Block, Dodi Battaglia, è stata illustrata la “quattro giorni” di Rallylegend, il suo svolgimento e gli eventi principali. È stata sottolineata la grande collaborazione tra il Governo di San Marino, la FAMS, Federazione Automotoristica Sammarinese e l’organizzazione sia per gli aspetti logistico organizzativi che per quanto riguarda l’attenzione alla sicurezza. Grande evidenza è stata data alla ricaduta importante di promozione del territorio e anche economica, con tante decine di migliaia di spettatori da tutto il mondo presenti. Il tutto, ovviamente, con massima considerazione per le problematiche relative al Covid19 e alle iniziative prese per gestire al meglio il pubblico presente all’evento, a cui è stata chiesta collaborazione unita a buon senso.

Ari Vatanen si è detto soddisfatto di essere al via di Rallylegend, evento che apprezza per clima ed entusiasmo, e di ritrovare in macchina, al suo fianco, una grande navigatrice come Fabrizia Pons. A Rallylegend è di casa Miki Biasion, due volte Campione del Mondo Rally, che ogni anno inventa qualcosa di particolare, insieme agli Organizzatori: quest’anno sarà al volante di una Lancia Stratos. Lo scorso anno il fascino di Rallylegend non poteva non ammaliare Ken Block, il funambolo statunitense che ha voluto fortemente essere di nuovo a San Marino anche quest’anno. Grande entusiasmo ha mostrato anche Dodi Battaglia.

Ha presenziato alla Conferenza Stampa anche il dott. Claudio Pastoris, A.D. di Sparco, che ha illustrato significato e contenuti della presenza a Rallylegend del nuovo e prestigioso partner.

SPARCO® SVELA LA NUOVA MARTINI RACING® HERITAGE COLLECTION E ANNUNCIA LA PARTNERSHIP CON LA FONDAZIONE MACALUSO

Con la sua presenza al Rallylegend Sparco®, sponsor e partner tecnico ufficiale dell’evento, si pone come tramite tra heritage, attualità e futuro. La storica azienda di Volpiano ha svelato in anteprima, durante l’evento “Back to the Future”, la nuova Sparco®-MARTINI Racing® Heritage Collection, dedicata all’iconica livrea di Pessione. Dal Racing al Performance equipment, passando per lo Sportswear e il Merchandising, la collezione unisce l’heritage del passato con i più avanzati standard tecnologici ed omologativi odierni. Sparco ha inoltre annunciato la partnership con la Fondazione Gino Macaluso per l’Auto Storica, sancita dalla presenza della Lancia Delta S4 della collezione Macaluso. Lo stand ospiterà inoltre una Lancia Rally 037 Eminence e i prodotti della linea gaming. Grazie a Sparco® saranno presenti al Rallylegend anche i piloti Federico Sceriffo e Simone Campedelli, che parteciperà al rally con una vettura equipaggiata da Sparco® in collaborazione con Arexons. “Fin dalla sua nascita, nel 1977, la storia di Sparco è legata a doppio filo al mondo del rally. Siamo quindi felici di prendere parte da protagonisti a questa edizione di Rallylegend, portando con noi l’esperienza, la passione e l’innovazione che ci hanno accompagnato in oltre quarant’anni di successi” ha commentato Claudio Pastoris, Amministratore Delegato di Sparco, aggiungendo “Come leader del settore dell’equipaggiamento per il settore racing, siamo convinti che passato, presente e futuro siano il migliore dei mix per ripartire più forti che mai: la nuova Sparco-MARTINI Racing Heritage Collection è lì a testimoniarlo”.

ASTA DI SUCCESSO PER L’INIZIATIVA BENEFICA IN COLLABORAZIONE CON KEN BLOCK

Spettacolare, funambolico, ma anche sensibile ai temi sociali. Ken Block si è prestato di buon grado, in collaborazione con Rallylegend, a dare spazio ad una iniziativa di beneficenza: per sostenere la missione di Special Olympics San Marino, che fornisce formazione sportiva e schiera in competizioni atletiche di vari sport olimpici bambini e adulti con disabilità intellettive, è stata messa all’asta, presso il Rally Village, la possibilità di salire a bordo con Ken Block in occasione del Legend Show! Ad aggiudicarsi il giro con il pilota americano è stato, con una generosa offerta, Carlo Falcone, Console italiano ad Antigua nonché anche lui pilota affezionato a Rallylegend.

FORD PRESENTA A RALLYLEGEND LA NUOVA PUMA ST, IL PRIMO CROSSOVER FORD PERFORMANCE

Ford Italia ha scelto Rallylegend per la prima uscita ad un evento dedicato al pubblico in Europa della nuova Ford Puma ST, il primo crossover ad alte prestazioni, sviluppato da Ford Performance, che offre emozioni e versatilità dei modelli dell’Ovale Blu.

“Non poteva esserci location migliore di Rallylegend per presentare la nuova Puma St, dal carattere spiccatamente sportivo – spiega Marco Alù, Direttore Relazioni Esterne Ford Italia – con Ken Block che, oltre ad usare la Puma ST per le ricognizioni di Rallylegend, ha voluto partecipare a scoprire la nuova vettura, durante la presentazione”.

Tecnologicamente sofisticata, la Puma ST eroga circa 200 cavalli, scatta da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi, è equipaggiata con un differenziale meccanico a slittamento limitato, oltre a Drive Modes da Eco a Track per il massimo del divertimento. Cerchi da 19” e sedili Recaro, oltre a colori esclusivi, rendono ancor più grintosa la nuova Puma ST.

FEDERICA LONARDI ED ANNA DUSI, TESTIMONIAL DEL GRUPPO LADY RALLY VERONA, SARANNO AL VIA DI RALLYLEGEND CON LA RENAULT CLIO MAXI DELL’INDIMENTICABILE ANGELO MEDEGHINI

È la seconda scocca costruita ufficialmente da Renault Sport e la prima ad arrivare in italia nel 1995, affidata al veloce ed indimenticabile Angelo Medeghini, prematuramente scomparso sei anni fa. Con la mitica AC100CA, l’equipaggio Federica Lonardi e Anna Dusi sarà al via di Rallylegend, anche in veste di testimonial del gruppo Lady Rally Verona. Un progetto patrocinato dall’ACI verona, nato per volontà di un gruppo di appassionate, pilotesse e navigatrici tutte veronesi, che hanno deciso, anche tramite il motorsport, di far sentire la propria voce per il rispetto dei diritti di tutte le donne.

DOMANI, VENERDI’ 2 OTTOBRE, SCATTA IL RALLY A RALLYLEGEND

Venerdì 2 ottobre, dopo lo shakedown della mattina, Rallylegend vedrà lo start della prima giornata del rally alle ore 19.00 dal Rally Village e la disputa, in notturna, dei due passaggi su “I Laghi” e “Faetano”, inframezzati dal Riordino nel centro storico di San Marino.