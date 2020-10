Esordio positivo di Filippo Rossi nel test tra Angels e Pisaurum

Terzo appuntamento in otto giorni per i Dulca Santarcangelo di Coach Ceccarelli che, dopo i Villanova Tigers (Serie D) e i Titano San Marino (Serie C Silver), sabato sera si sono battuti contro Pisaurum Pesaro Basket, militante nella Serie C Gold delle Marche (girone unico che unisce Marche, Umbria e Abruzzo).

La gara

Dulca Santarcangelo: Frigoli 2, Gamberini 8, Scarponi 5, Chiari 0, Delvecchio 9, Semprini 10, Vandi 11, Rossi 2, Buzzone 5. Allenatore: Gabriele Ceccareli, Vice Allenatore: Marco Bronzetti.

Difficoltà che sale partita dopo partita così come il livello di gioco degli Angels, che impattano subito la gara con la giusta mentalità. Avvio scoppiettante caratterizzato da un botta e risposta continuo, che si conclude con il 14 a 13 per i padroni di casa. Anche la seconda frazione incomincia in modo positivo e vede i gialloblù portarsi subito in vantaggio, sfruttando l’ottima intensità e i tanti palloni recuperati. Sul finale però, qualche amnesia difensiva in transizione concede agli ospiti di chiudere con 6 punti di vantaggio (15-21).

Nella ripresa i ritmi si abbassano ed entrambe le squadre tentennano nella zona offensiva. Maglie gialloblù strette in difesa e aggressivi raddoppi sono gli aspetti positivi di un quarto che vede i clementini tirare a salve. Con un 12 a 12 equilibrato si chiude anche il terzo periodo. Nel finale la stanchezza si fa sentire e le due squadre lasciano campo libero concedendo transizioni e tiri facili. Il quarto si chiude sull’11 a 16 e con tanti spunti positivi su cui lavorare.

Le parole del Coach

“Era la terza amichevole per noi. Stiamo sistemando i meccanismi sia difensivi che offensivi, ma pecchiamo ogni tanto di attenzione. La volontà di aiutarsi e la carica agonistica sono quelle giuste, dobbiamo incanalarle per far sì che siano redditizie. Positivo l’esordio di Filippo Rossi ed è stato un piacere rincontrare Cardellini e Fornaciari (entrambi in forza agli Angels nelle scorse stagioni, ndr). Il livello di difficoltà sta salendo partita dopo partita e noi continuiamo a metterci alla prova.”

Prossimi appuntamenti

Cancellata la sfida di mercoledì 07 ottobre ore 19:45 presso PalaSGR contro Virtus Imola

Sabato 10 ottobre ore 18:00 presso PalaSGR contro San Marino

Sabato 17 ottobre ore 17:00 a Pesaro contro Pisaurum