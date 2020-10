A Riccione passeggiate nei quartieri per spiegare i lavori

In questo periodo in cui incontrarsi in una sala per un incontro non è semplice l’amministrazione comunale di Riccione ha deciso di inventarsi un nuovo modo per raccontare ai cittadini i lavori in partenza nei diversi quartieri. Il primo appuntamento con le passeggiate con l’amministrazione comunale è per domani, venerdì 16 ottobre, alle 16 in via Puglia.

“Camminando per le strade, indossando la mascherina, con la distanza e l’aria aperta – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti – illustreremo passo a passo, via per via quello che faremo per migliorare la vita nei quartieri. Prima di tutto inizieremo con un’analisi dello stato attuale delle opere pubbliche presenti, ascolteremo i suggerimenti dei residenti e illustreremo i progetti. E’ uno scambio fattivo tra l’Ente pubblico e il cittadino, una sorta di incontro personalizzato che in tempi normali si poteva proporre con i Consigli comunali aperti. Una passeggiata è sicuramente più utile perché si vede e si comprende meglio sia lo stato del quartiere sia è più facile illustrare i progetti“.