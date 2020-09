Le pole: MotoGP Vinales, Moto2 Marini, Moto3 Fernandez. Aegerter vince gara1 di MotoE

Pronti per il bis e si profila un altro sold out per il Gran Premio Tissot dell’Emilia-Romagna e Riviera di Rimini. Manca pochissimo e gli ultimi biglietti rimasti saranno in vendita sulle piattaforme di Ticket One e misanocircuit.com.

I numeri saranno quelli permessi dalla deroga regionale che ha aperto la strada in tutto il mondo all’apertura al pubblico degli eventi sportivi, con 9.970 spettatori accolti da 18 tribune e assistiti da 700 steward per una domenica emozionante e sicura. Numeri lontani ovviamente dagli oltre 96mila della domenica nello scorso anno, ma uno straordinario stimolo a percorrere la strada del ritorno alla normalità nel rispetto dei protocolli.

Sarà un’altra domenica di spettacolo, con l’asticella della competizione che si è ulteriormente alzata grazie anche alla pista che, dopo la riasfaltatura conclusa prima del lockdown, sta garantendo tempi sul giro ulteriormente migliorati rispetto a quelli eccezionali di sette giorni fa.

Tornerà ancora sotto i riflettori la Riders’ Land, con 200 Paesi collegati in tutto il mondo, con l’obiettivo di migliorare l’audience televisiva in Italia che già domenica scorsa era stata la migliore della stagione 2020 per Sky Sport.

I RISULTATI IN PISTA

In MotoGP pole position per Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha MotoGP) che ripete l’impresa di una settimana fa col tempo di 1’31.077. Continua a ripetersi il miglioramento dei tempi, con lo spagnolo che scende di quattro decimi rispetto a sabato scorso. Significa 1,2 secondi meglio del 2019. Al secondo posto Jack Miller (Pramac Racing) a 76 millesimi e terzo Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT).

Pole position in Moto2 per Luca Marini (SKY Racing Team VR46), trionfatore sette giorni fa. Dietro di lui ancora Marco Bezzecchi (SKY Racing Team VR46). Il tempo è pazzesco: 1’35.271, nove decimi sotto la pole di Sam Lowes di sabato scorso, poi partito dai box per una penalità. Bezzecchi è vicinissimo, a 36 millesimi. Anche per lui un tempo straordinario. Completa la prima fila Xavi Vierge (Petronas Sprinta Racing).

In Moto3 pole position per Raul Fernandez (Red Bul Ktm Ajo) che ferma il cronometro a 1’41.075. È un tempo incredibile, un secondo e quattro decimi meglio di quello di Ogura (12° oggi) sette giorni fa. Seconda piazza per Tony Arbolino (Rivacold Snipers Team) a 88 millesimi e completa la prima fila Andrea Migno (Sky Racing Team VR46) a 92 millesimi.

In mattinata Epole per la MotoE con Jordi Torres (Pons Racing 40) davanti a tutti col tempo di 1’43.154. Dietro a lui Matteo Ferrari (Trentino Gresini MotoE) a 11 millesimi. Terzo Dominique Aegerter (Dynavolt Intact GP).

Nel pomeriggio Gara 1 a chiudere il programma della giornata, con un duello appassionante fra i tre piloti protagonisti in prova, che ha visto prevalere Aegerter, davanti a Torres, con Matteo Ferrari che sul traguardo era giunto secondo ma poi è stato retrocesso per una penalità sul terzo gradino del podio.

ANCHE QUEST’ANNO IL FONDAMENTALE AIUTO DELL’ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII E DEL PROGRAMMA KISS MISANO PER L’ACCOGLIENZA DEGLI SPETTATORI CON DISABLITA’

Massimo lo sforzo per garantire, nonostante le restrizioni, il maggior numero possibile di posti riservati ai disabili. Mentre la capienza media delle tribune è scesa al 28%, per la capienza delle piattaforme destinate agli ospiti in carrozzella ed ai loro accompagnatori non si è scesi oltre il 35%. Preziosa, come sempre, la collaborazione dei volontari dell’Associazione Papa Giovanni XXIII guidati da Stefano Vitali e del programma KiSS Misano per l’accoglienza degli spettatori con disabilità nel loro arrivo in circuito.

LA CARICA DEI 370 PER LA MASSIMA SICUREZZA IN PISTA

A vigilare che le operazioni in pista si svolgano nel massimo della sicurezza e pronti ad intervenire in caso di necessità una squadra imponente, fatta di 370 persone tra marshall, personale sanitario e pompieri. Un lavoro fondamentale, che garantisce al Misano World Circuit elevati standard di sicurezza, coordinato dal Direttore di Gara Raffaele De Fabritiis e dal Direttore Sanitario Eraldo Berardi. Proprio al Medical Center ieri c’è stato bisogno di un intervento tempestivo per soccorrere Tatsuki Suzuki infortunato al polso durante le prove.

AUTOGRAFI DIGITALI

Prosegue l’iniziativa degli autografi digitali dei campioni della MotoGp, scaricabili direttamente sul proprio cellulare grazie all’App Stargraph. La sessione di domani vedrà protagonisti, dopo il warm up, i piloti Alex Rins, Andrea Dovizioso ed Enea Bastianini.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA AL GRAN PREMIO TISSOT DELL’EMILIA-ROMAGNA E DELLA RIVIERA DI RIMINI

08:20-08:40 Moto3 Warm Up

08:50-09:10 Moto2 Warm Up

09:20-09:40 MotoGP Warm Up

10:05 Enel MotoE Race 2 (7 laps)

11:00 Moto3 Race (23 laps)

12:20 Moto2 Race (25 laps)

14:00 MotoGP Race (27 laps)

Risultati sul sito www.motogp.com.