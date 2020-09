Gironi e date di inizio dei campionati di C Gold, C Silver, serie D e B Femminile

I gironi e le date di inizio dei campionati regionali seniores (C Gold, C Silver, serie D e B Femminile).

C GOLD – GIRONE UNICO

Inizio Campionato 25/10/2020

01 – 000939 – Virtus Medicina

02 – 000940 – Anzola Basket

03 – 001228 – Despar 4 Torri Ferrara

04 – 006908 – Olimpia Castello 2010

05 – 022273 – Pol. Arena Montecchio

06 – 022288 – Virtus Spes Vis Imola

07 – 028778 – Basket 2000 RE

08 – 039104 – Guelfo Basket

09 – 042530 – LG Competition Castelnovo Monti

10 – 050500 – Ferrara Basket 2018

11 – 050639 – Basket Lugo

12 – 054350 – Pall. Fulgor Fidenza

13 – 055178 – Pall. Molinella

14 – 055542 – Modena Basket

C SILVER

Inizio Campionato 25/10/2020

GIRONE A

01 – 000296 – Pall. Novellara

02 – 000498 – Vis Basket Persiceto

03 – 002111 – CVD Basket Club Casalecchio

04 – 002659 – Pall. Correggio

05 – 007876 – Atletico Basket BO

06 – 022281 – Rebasket Castelnovo Sotto

07 – 047249 – F. Francia Zola Predosa

08 – 048060 – Pall. Scandiano 2012

GIRONE B

01 – 012172 – Granarolo Basket

02 – 029162 – Gaetano Scirea Bertinoro

03 – 034210 – Grifo Basket Imola

04 – 034885 – ABC Santarcangelo

05 – 039117 – Ginnastica Fortitudo BO

06 – 048011 – BSL San Lazzaro

07 – 050715 – Cestistica Argenta

08 – 054065 – Baskers Forlimpopoli

SERIE D MASCHILE

Inizio Campionato 25/10/2020

GIRONE A

01 – 000121 – US La Torre RE

02 – 000755 – Antal Pallavicini BO

03 – 000953 – Pall. Nazareno Carpi

04 – 001690 – Pol. Castelfranco

05 – 032756 – Magik Basket Parma

06 – 045102 – Scuola Pall. Vignola

07 – 045105 – Nubilaria Basket Novellara

08 – 047147 – Basket Voltone Monte San Pietro

09 – 051402 – Vico Basket

10 – 054190 – Basket Podenzano

11 – 054478 – Basketreggio

12 – 055094 – Scuole Basket Cavriago

GIRONE B

01 – 000289 – Pall. Budrio 2012

02 – 000497 – Veni Basket San Pietro in Casale

03 – 002848 – Pol. Masi Casalecchio

04 – 006081 – UP Calderara Pall.

05 – 007855 – Giardini Margherita BO

06 – 012232 – Salus Pall. BO

07 – 028293 – PGS Welcome BO

08 – 035878 – Benedetto 64 Cento

09 – 051686 – Audace Bombers BO

10 – 052415 – Scuola Basket Ferrara

11 – 054284 – Omega Basket BO

12 – 055531 – CMP Global Basket BO

GIRONE C

01 – 000761 – Castiglione Murri BO

02 – 002954 – Basket Riccione

03 – 017203 – GS International Basket Imola

04 – 017255 – Basket Club Russi

05 – 026032 – Pol. Stella Rimini

06 – 032766 – Selene Basket S.Agata

07 – 034848 – Tigers Bk 2014 Forlì

08 – 047257 – Villanova Basket Tigers

09 – 050640 – Cesena Basket 2005

10 – 052136 – Pall. CSPT 2010

11 – 052840 – Basket Village Granarolo

12 – 054708 – CMO Centro Minibasket Ozzano

B FEMMINILE

Inizio Campionato 01/11/2020

GIRONE A

01 – 002275 – Bk Club Valtarese 2000

02 – 042516 – Basket Club Val d’Arda Fiorenzuola

03 – 045160 – Puianello Basket Team

04 – 048060 – Pall. Scandiano 2012

05 – 052113 – Magik Rosa Parma

06 – 054702 – Tigers Parma Basket Academy

GIRONE B

01 – 005198 – Basket Cavezzo

02 – 026025 – Basket Finale Emilia

03 – 037090 – Progresso Basket Femm. Bologna

04 – 048011 – BSL San Lazzaro

05 – 048068 – Scuola Basket Samoggia 1999

06 – 051313 – Magika Pallacanestro CSP

GIRONE C

01 – 001434 – Olimpia Basket Pesaro (Marche)

02 – 028972 – Thunder Basket Matelica (Marche)

03 – 038163 – Rimini Happy Basket

04 – 040711 – Basket 2000 (Marche)

05 – 051941 – Basket Girls (Marche)

06 – 052969 – Libertas Basket Rosa Forlì