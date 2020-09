Coronavirus. A Rimini tre casi, in Regione numeri stabili

Oggi in provincia di Rimini sono tre i nuovi casi di coronavirus, di cui uno sintomatico. Sono due uomini e una donna; due sono asintomatici. Due sono stati individuati a seguito di contact tracing con casi noti, uno per tampone eseguito a seguito di ricovero: questo paziente è l’unico ricoverato, non per il covid rispetto a cui è asintomatico ma per altra patologia. Gli altri due sono in isolamento domiciliare. Ci sono state inoltre 4 guarigioni di residenti. In Regione sono 110 i nuovi contagi (lo stesso numero di ieri, rispetto a circa un migliaio di tamponi in meno) di cui 65 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.

Dei 110 nuovi casi, 64 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 43 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono 33 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Il numero di casi di rientro da altre regioni è 8. L’età media dei nuovi positivi di oggi è sempre di 42 anni.