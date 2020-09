Andrea Bucci al 27° Rally Adriatico-Marche, Bruno Pelliccioni al 2° Rally Storico del Medio Adriatico

Dopo il bel risultato del Rally di San Marino, Andrea Bucci, portacolori della Scuderia Malatesta, affronterà la penultima sfida del CIRT questo fine settimana al 27° Rally Adriatico-Marche.

A bordo di una Renault Clio R3 Bucci si giocherà il tutto per tutto per ottenere un punteggio tale da distanziare gli avversari e mantenere il suo attuale primo posto, classe R3, nella classifica di campionato. Una partenza tutta in attacco dunque, per affrontare al meglio i 64,59 chilometri di speciale cronometrati, e volare quindi verso la prossima e conclusiva tappa del CIRT con un bel bottino sulle spalle.

Al 2° Rally Storico del Medio Adriatico sarà presente per la Scuderia Malatesta il portacolori Bruno Pelliccioni. Il pilota della Escort, dopo essere scivolato al secondo posto al Rally di San Marino proprio sul finale di gara, ripartirà al massimo della forma per recuperare la vittoria assoluta che aveva pregustato nella precedente tappa di campionato; ma soprattutto cercherà di sfruttare al meglio i quasi 65 chilometri di sterrati cronometrati per ottenere un punteggio tale da sorpassare gli avversari nella classifica di campionato ed accaparrarsi così la prima posizione.