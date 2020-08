La domanda di Riccione Civica: "temporali, Riccione è sicura?"

In caso di alluvioni o temporali, Riccione è una città sicura? Alla luce di quanto accaduto nel veronese, la domanda arriva da Riccione Civica che ricorda come in passato “la città ha subìto gravi danni alle cose e alle persone, generati soprattutto dalla caduta di alberi di alto fusto a causa delle raffiche di vento molto forti, tipiche dei temporali più violenti“.

La compagine politica, che siede in minoranza nel consiglio comunale, evidenzia poi “come i pini marittimi ad alto fusto, molto diffusi nel nostro territorio, hanno le radici poco profonde situate in superficie e per tanto questa caratteristica li rende i bersagli più fragili in queste circostanze metereologiche avverse“.

Riccione Civica gira all’amministrazione, e in particolare all’assessore Lea Ermeti, alcune domande: “-La città è complessivamente al sicuro?

-Sono state effettuate tutte le manutenzioni utili ad evitare situazioni di pericolo?

-La nostra rete fognaria è stata regolarmente manutenuta?

-Lo stato delle nostre caditoie è efficiente?

-C’è stata la dovuta potatura e la “revisione” degli alberi a rischio?”

“Noi, assieme ai cittadini e agli ospiti riccionesi non vorremmo trovarci di fronte a situazioni di potenziale pericolo che possono essere prevenute o mitigate attraverso una corretta manutenzione, soprattutto del verde pubblico e della rete fognaria” conclude Riccione Civica auspicando l’arrivo di risposte rassicuranti da parte degli amministratori locali.