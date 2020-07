Nella 3a giornata di A2 il Tennis Club Viserba fa visita al Tennis Club Treviglio

Il Tennis Club Viserba vuole archiviare subito il discorso salvezza in A2 e per farlo ha una sola strada, vincere domenica (il match inizia alle 10) sui campi del Tennis Club Treviglio.

Dopo la vittoria all’esordio nella 1a giornata sui campi dell’Ata Trentino di Trento e dopo la sconfitta casalinga contro il Tc Vomero Napoli, arriva una delicata trasferta in terra lombarda, nell’ambito del 3° girone di qualificazione.

Delicata perché è un match tosto ma non impossibile, una di quelle sfide sulla carta insormontabili che i Viserba-Boys in questi anni hanno contribuito a rendere semplici. Una vittoria a Treviglio vorrebbe dire secondo posto nel girone e salvezza matematica, in caso di pareggio o sconfitta bisognerebbe fare molti conti, ma si rischiano i play-out. A questa sfida arriva una squadra al completo ed in forma, dall’altra parte della rete i romagnoli troveranno una formazione che ha perso a Napoli nella prima giornata ed ha impattato in casa per 3-3 contro l’Ata Trentino. Sulla carta il team bergamasco può contare sul 2.2 Davide Pontiglio, sui 2.3 Alberto Brizzi ed Andrea Fiorentini, sui 2.4 Mattia Scotti e Jonata Vitari e sul 2.6 Pietro Beretta. Tanta esperienza, in particolare da parte di un giocatore che ha giocato per anni nel circuito mondiale come Alberto Brizzi, ma il Tc Viserba può mettere sul piatto una straordinaria carica di entusiasmo.

Ufficio Stampa del Circolo Tennis Viserba