Milano Fashion Week: da Rimini in diretta la sfilata di 00

Il designer Valerio Farina, founder della casa di moda 00, che a Rimini ha studiato e ha cominciato a progettare le sue sfide imprenditoriali, a Rimini ha deciso di ambientare la sfilata trasmessa oggi pomeriggio al Teatro Galli e in streaming tra gli eventi della Milano Fashion Week, la prima in versione ‘digital’, che raccoglie i grandi nomi della moda internazionale come Prada, Dolce e Gabbana, Gucci, Moschino e Alberta Ferretti.

Commenta il sindaco Gnassi, che ha postato su Facebook alcune foto dell’evento: “I riflettori si accendono sulla nostra città e sulla sua anima creativa grazie alle immagini della piazza sull’acqua, del bimillenario Ponte di Tiberio, del mare, veicolando un messaggio che rappresenta Rimini: amore, condivisione, apertura al prossimo. Grazie a Valerio e a tutto lo staff per la sua energia e per la sua passione: Rimini da dove tutto è partito oggi segna una nuova tappa del suo percorso. Lo stesso sguardo all’orizzonte che ha Rimini che si propone come piattaforma per creativi, trendsetter, professionisti e operatori della cultura connessi in tempo reale col mondo”.