Lunedì alle 20:35 su Icaro TV e Facebook Icaro Sport "Rimini Calcio tra Tar e trattative"

Si apre una settimana che potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro della Rimini Calcio. Giorgio Grassi ed il suo uomo di fiducia Tiziano Fabbri continuano a vagliare proposte per la cessione del club e martedì si svolgerà l’udienza davanti al Tar del Lazio per il ricorso del club biancorosso, che chiede la riammissione in serie C.

Lunedì sera, con inizio alle 20:35, in diretta su Icaro TV (canale 91) e in streaming su icaroplay.it e pagina Facebook Icaro Sport la serata-evento “Rimini Calcio tra Tar e trattative”.

Ospiti:

– Giorgia Bertozzi, giornalista de “La Gazzetta dello Sport”;

– Donatella Filippi, giornalista de “Il Resto del Carlino”;

– Cesare Trevisani, giornalista;

– Nicola Strazzacapa, giornalista del “Corriere Romagna”;

– Davide “Baio” Baietta, opinionista di “Calcio.Basket”.

Si può contribuire alla discussione postando commenti e domande sotto il video (solo sulla pagina Facebook Icaro Sport).