IEG. Le fiere ripartono a settembre con Enada

Il primo appuntamento con una fiera è a Vicenza, dal 12 al 14 settembre con VOICE dedicato all’oreficeria, ma nello stesso mese anche il quartiere fieristico riminese riaprirà i battenti, con Enada dal 30. IEG è pronta a ripartire in sicurezza, per recuperare una parte di terreno dopo il lungo stop. I congressi ripartono già nel mese di luglio a Vicenza e ad agosto a Rimini con il Meeting. A metà ottobre ci saranno poi TTG Travel Experience, Sia Hospitality Design e Sun Beach & Outdoor Style. Mentre a novembre, sempre a Rimini, torneranno Ecomondo e Key Energy.

“Condividiamo col mercato la necessità e il forte desiderio di rimettere in moto il sistema di relazioni garantito dai saloni – commenta Corrado Peraboni, CEO di IEG – facendoci trovare pronti alla ‘nuova era’. Coesisteranno i tradizionali processi organizzativi e le nuove opportunità che il ‘mondo digitale’ garantisce. Si aprono nuove prospettive di lavoro, nuovi prodotti e quindi nuovi servizi. Sarà un’integrazione positiva, che arricchirà l’insostituibile e produttiva esperienza vissuta dal vivo. Due fronti sui quali IEG ha investito con progetti messi a punto in questi mesi di doloroso stop”.

Ma la ripartenza degli eventi avverrà soprattutto osservando strettamente i protocolli di sicurezza del progetto #SAFEBUSINESS, pensato per preservare la salute di aziende e visitatori. Si tratta di oltre cinquanta indicazioni, che comprendono i trasporti in avvicinamento ai quartieri, il sistema di accredito e di accesso, l’organizzazione delle aree di ristorazione e la gestione dell’intero quartiere per garantire totale sicurezza a visitatori e lavoratori. Interventi che non graveranno sugli espositori ma che riconducono interamente a IEG lo sforzo organizzativo in funzione della sicurezza.