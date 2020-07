Icaro Sport. Rimini Calcio, chi lo prende?

Nuovo speciale sul futuro del Rimini F.C. questa sera (lunedì) in diretta dalle 20:35 su Icaro TV (canale 91) e in streaming su icaroplay.it e pagina Facebook Icaro Sport.

Il titolo scelto è “Rimini Calcio, chi lo prende?”

Negli ultimi giorni si parla infatti insistentemente di tre cordate (una costituita da quattro imprenditori di Varese, una romano-bergamasca, con una componente riminese, e una pugliese) interessate a rilevare il club biancorosso da Giorgio Grassi.

Il 14 luglio sarà invece la data dell’udienza davanti al TAR del Lazio per la richiesta di riammissione in C del Rimini.

Il punto insieme ai giornalisti: Donatella Filippi de “Il Resto del Carlino”, Giorgia Bertozzi de “La Gazzetta dello Sport”, Francesco Barone del settimanale “Il Ponte” e del “Corriere Romagna” e Nicola Strazzacapa del “Corriere Romagna”.

È possibile, come sempre, contribuire alla trasmissione con commenti e domande (da postare sotto il video, solo sulla pagina Facebook Icaro Sport).