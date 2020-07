Estate "duemilaeventi" a Coriano. Il cartellone

Concerti, spettacoli dal vivo e dj set. Tanta musica, cabaret, reading teatrali e spettacoli per tutta la famiglia si alterneranno per luglio e agosto in tutto il territorio corianese. Attraverso il marchio Terre di Coriano, l’amministrazione comunale ha deciso di dare una spinta all’economia del territorio organizzando una rassegna estiva attraverso la sinergia tra pubblico e privato con l’aiuto dell’associazionismo locale e i professionisti dello spettacolo (Pro Loco Coriano, Compagnia Fratelli di Taglia, Max Monti e Claudio Coveri DJ, associazione Pop Maker).

Novità dell’estate sarà DUEMILAEVENTI Terre di Coriano: una serie di spettacoli diffusi tra i poderi corianesi, il Castello Malatestiano e alcuni pub locali.

Altra novità sarà la rassegna Notti di Mezza Estate (il Teatro CorTe al Castello) organizzata dai Fratelli di Taglia, caratterizzata da quattro appuntamenti con personaggi noti del mondo dello spettacolo tra teatro (Marina Massironi), musica pop (Filippo Graziani), lirica con il mezzo soprano Daniela Bertozzi e l’esilarante cabaret dei Lucchettino. Il pubblico si godrà l’intera serata seduto sul morbido prato del castello rispettando le misure di distanziamento anti-Covid.

Torneranno i quattro appuntamenti di Arancionè la notte e le tre serate di Pane Burro & Burattini, i tanto attesi spettacoli per tutta la famiglia.

In tutto 30 appuntamenti nei due mesi più caldi dell’anno per accendere il fuoco dell’estate corianese. E per rinfrescarsi invece ci saranno due eventi diventati un cult a Coriano: BirriAmo e Sangiovese Festival in due speciali edizioni: il primo sarà al Castello Malatestiano nel periodo della notte rosa e ci saranno ospiti d’eccezione come Andrea Amati, Massimo Marches e Alessandro Fariselli; il secondo invece si terrà in piazza Don Minzoni con protagonisti della serata “HBH in concert”. Al castello malatestiano attesa anche la presentazione del libro di Stefano Vitali “Vivo per miracolo”.

In questa linea si inserisce il progetto che è nato durante il lockdown in condivisione con le attività aderenti a Terre di Coriano, le associazioni di categoria agricole, del commercio ed artigianato, la Pro Loco Coriano , il Gal Valli Marecchia e Conca e la Strada dei vini e dei sapori dei colli di Rimini.

Domenica Spinelli (sindaco): “Dalle richieste e proposte avanzate dagli operatori economici è scaturito un protocollo di intesa tra Comune, Pro Loco e associazioni di categoria per promuovere la divulgazione del Marchio e l’aggiornamento dell’offerta turistica, culturale ed economiche del territorio, insieme alla possibilità di utilizzare da parte degli associati, una piattaforma di ecommerce. Da qui la decisione di utilizzare il “fondo Coriano Riparte” per riattivare l’economia del territorio attraverso due canali: la creazione del sito internet Terre di Coriano e la programmazione di un cartellone di eventi estivi che diventa un viaggio itinerante nelle attività che hanno preso l’impegno di promuovere non solo se stessi ma anche tutto il territorio, ricco di eccellenze enogastronomiche, di ospitalità rurale, di tradizione, storia, natura”.

Anna Pazzaglia (assessore): “L’entroterra quest’anno è l’opportunità turistica che risponde alle nuove regole di distanziamento sociale e soprattutto completa l’offerta della riviera. Il turismo slow e l’estate dei borghi sono la tendenza dell’estate Duemila..eventi. Certi che questo percorso diventi volano di crescita per tutta l’economia ricordiamo che l’invito a far parte di questo cammino è rivolto a tutte le attività”.

DUEMILAEVENTI Terre di Coriano (dalle ore 19.00)

Venerdi 10 luglio 2020

Chiosco della luna Parco Marano dalle 19.00

“Sunset Dj set”

Con Max Monti e Claudio Coveri

A seguire

Paul Manners

“Electric Solo Orchestra”

Venerdi 17 luglio 2020

Podere Vecciano Coriano

“Sunset Dj set”

Dj set Max Monti Claudio Coveri fet Tania

Venerdi 17 luglio 2020

Sun Café Ospedaletto

“Sunset Dj set”

Con Lorenzo del Bianco Dj

Domenica 19 luglio 2020

Castello Malatesta Coriano

“Sunset Dj set”

Con Max Monti e Claudio Coveri

A seguire

Stefano Vitali

“Vivo per miracolo”

Presentazione libro

Venerdì 24 luglio 2020

Potito’s Café Coriano

“Le Rimmel in concert”

’50 ’60 Beat & Roll | Female Band

Eleonora Giovannini | chitarra + cori + gestione contatti

Claudia Piccioni | basso + grafica

Anastasia Giardinieri | sax + cori

Giorgia Severini | voce

Suè Ceccolini | batteria

Domenica 26 luglio 2020

Podere Germano Reale Sant’Andrea in Besanigo

“Sunset Dj set”

Con

Max Monti Dj e Claudio Coveri Dj feat Andrea Bracconi sax

Venerdì 31 luglio 2020

Podere La Graziosa Ospedaletto

“Marcello Sutera Band in concert”

Domenica 2 agosto 2020

Oleificio Vasconi Coriano

“Sunset Dj set”

Con

Max Monti DJ e Lorenzo del Bianco Dj feat Andrea Bracconi Sax

Venerdì 7 agosto 2020 BirriAmo nella Notte Rosa

Castello Malatesta Coriano

MASSIMO MARCHES & GIONATA COSTA

“Miscellanea Beat”

Massimo Marches – Voce – Chitarre – Uke – Mandolino – Basso – Sampless

Gionata Costa (Quintorigo) – Violoncello wah – Cori

In apertura di serata DJ Set con Camillo Cappellini

Sabato 8 agosto 2020 BirriAmo nella Notte Rosa

Castello Malatesta Coriano

Gianni Bardi

“Commedy night ovvero Sagace Cabaret”

A seguire

ANDREA AMATI BAND

“Omaggio a Faber”

Le più belle canzoni di Fabrizio De Andrè

Andrea Amati – Voce

Massimo Marches – Chitarre

Stefano Zambardino – Tastiere e Fisarmonica

In apertura di serata DJ set con Max Monti e Claudio Coveri

Domenica 9 agosto 2020 BirriAmo nella Notte Rosa

Castello Malatesta Coriano

ALESSANDRO FARISELLI TRIO

“Soul Jazz”

Alessandro Fariselli – Sax Tenore

Michele Guidi – Organo

Fabio Nobile – Drums

In apertura di serata DJ set con Max Monti e Claudio Coveri

Venerdì 14 agosto 2020

Party nell’Aia Ospedaletto

“Sunset Dj set”

Con

Claudio Coveri Dj e Max Monti Dj

A seguire

“HBH in concert”

Con

Beatrice Massari – Voce

Roberto Serafini – Voce

Franceso Varliero – Piano

Enrico Ricci – Contrabbasso

Andrea Mazzotti – Chitarra

Joe Bartolucci – Batteria

Venerdì 21 agosto 2020

Ristorante la Quercia Coriano

“Sunset DJ set”

Con

Claudio Coveri DJ feat Andrea Bracconi sax

Domenica 23 agosto 2020

Bar Sport Coriano

Kaimani Distratti

“Omaggio a Rino Gaetano”

Con

Massimo Modula

Beppe Ardito

Giacomo De Paoli

SanGiovese Festival nella Special Edition

(In collaborazione con la Pro Loco di Coriano)

dalle ore 19.00

Sabato 29 agosto 2020

Piazza Don Minzoni Coriano

“HBH in concert”

Con

Beatrice Massari – Voce

Roberto Serafini – Voce

Franceso Varliero – Piano

Enrico Ricci – Contrabbasso

Andrea Mazzotti – Chitarra

Joe Bartolucci – Batteria

Domenica 30 agosto 2020

Piazza Don Minzoni Coriano

“Sunset DJ set”

Con

Max Monti Dj e Claudio Coveri DJ

A seguire

“Laura Benvenuti Trio in concert”

NOTTI DI MEZZA ESTATE

(Il Teatro CorTe al Castello)

Inizio spettacoli ore 21,30

Giovedì 9 luglio 2020

MARINA MASSIRONI

“Ma che razza di Otello” (Reading Teatrale)

Testo di Lia Celi

Musiche e immagini a cura di Paolo Cananzi

Ingresso € 15,00

Giovedì 16 luglio 2020

LUCA REGINA & TINO FIMIANI

“Lucchettino Classic”

Produzione ARTE BRACHETTI

Ingresso € 10,00

Giovedì 23 luglio 2020

FILIPPO GRAZIANI

“Filippo Graziani canta Ivan”

Le più belle canzoni di Ivan Graziani cantate dal figlio Filippo

Ingresso € 10,00

Domenica 2 agosto 2020

DANIELA BERTOZZI & MONICA MICHELI

“Tramonto Lirico”

Daniela Bertozzi – Mezzo Soprano

Monica Micheli – Arpa

Ingresso € 10,00

Per informazioni tel. 329 9461660

ARANCIONè LA NOTTE… ESTATE 2020

CorTe Castello Coriano

Arancionè la notte…BAMBINI Corte Castello Coriano, dalle ore 20.15

La fantasia è… una fiaba dove ci puoi entrare dentro!

Quattro serate dedicate alla letteratura per ragazzi raccontate e musicate dal vivo, con maxi – immagini proiettate Ogni sera saranno raccontate sempre nuove fiabe dove la fantasia sarà la vera protagonista

Sabato 4 – 11 – 18 e 25 luglio

Dalle ore 20,15

PIC-NIC STREET FOOD sull’erba morbida della Corte del Castello

Porta solo il plaid, al pic-nic ci pensa la cantinetta della corte.

Continuiamo ad essere plastic free! Cestini pic-nic, posate e contenitori per il cibo saranno 100% naturali, riciclabili e sostenibili, realizzati con amido di mais.

Mercatino di libri per ragazzi a cura di Il Viale dei Ciliegi 17 Rimini

Dalle ore 21,30

Fiabe e letture animate di libri per ragazzi, in collaborazione con il Premio Andersen

a cura della Compagnia Teatrale Fratelli di Taglia

Musiche dal vivo di Massimo Modula e Giacomo Depaoli

Illustrazioni originali dei libri proiettate a cura di Jacopo Ciaroni

Ingresso compreso di cestino PIC-NIC:

• bambini € 11 (fino a 14 anni)

• adulti € 14 (prenotazione obbligatoria)

•Ingresso solo spettacolo € 6

Info e prenotazioni tel. 329 9461660

Castello di Coriano via Malatesta, 32 – Coriano

www.fratelliditaglia.com

ARANCIONE’ LA NOTTE è ideata da Fratelli Di Taglia in collaborazione con Comune di Coriano e Arcipelago Ragazzi, con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, il patrocinio di Gruppo Hera, la partecipazione di Avis Comunale Coriano.

Grazie agli sponsor: Centro Commerciale Perlaverde – MARCAR – Alterecho

RADIO SABBIA è media partner

PaneBurro & Burattini

Piccolo festival di burattini

Inizio spettacoli ore 21,30

Mercoledì 8 luglio

Coriano fraz. Ospedaletto

COMBRICCOLA DEI LILLIPUZIANI

CASINO’ ROYAL

Mercoledì 22 luglio

Coriano fraz. Mulazzano

Comp. NASINSU’

CREPI L’AVARIZIA

Mercoledì 5 agosto

Coriano fraz. Cerasolo

Comp. I BURATTINI DI MATTIA

LE AVVENTURE DI FAGIOLINO