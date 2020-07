Droga e armi. Operazione "Riviera" dei Carabinieri

Un vasto giro di droga con disponibilità di armi.

Sono 20 le persone destinatarie di ordinanze di custodia cautelare tra Emilia Romagna, Lombardia, Liguria e Marche nell’operazione “Riviera” dei Carabinieri del Ros (Reparto Operativo Speciale) con le locali compagnie.

Le misure sono state disposte dal Gip del Tribunale di Bologna su richiesta della locale D.D.A.

L’operazione è in corso dall’alba di oggi. In carcere anche tre persone in Albania, che fanno parte dello stesso sodalizio criminale. Coinvolto anche un minore. In mattinata prevista una conferenza stampa.