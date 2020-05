Lo Starcon diventa StarConVoi per un'edizione virtuale

Starconitalia diventa StarConVoi. Il necessario rinvio della manifestazione di fantascienza, scienza e fantasy che si sarebbe dovuta tenere proprio questa settimana a Bellaria Igea Marina, non significherà dover rinunciare del tutto agli appuntamenti che erano in programma. “Non poteva mancare la nostra consueta convention di maggio” dicono gli organizzatori “Come per tanti eventi si è reso necessario spostarla in altra data, ma abbiamo comunque pensato ad una serie di appuntamenti per poter dare ai nostri partecipanti un assaggio della Starcon”.

Sabato 23 maggio si svolgerà quindi “StarConVoi” appuntamento virtuale sulle piattaforme social della manifestazione e delle associazioni coinvolte.

Un programma live e con contributi registrati al pomeriggio dalle 15 e in serata dalle 21. “Tanti attori ospiti nelle precedenti edizioni hanno accettato con entusiasmo di portare un saluto live e dialogare con i nostri partecipanti” racconta Nicola Vianello presidente dello STIC-AL (Star Trek Italian Club “Alberto Lisiero”) che assieme ad Ultimo Avamposto, SG-F Stargate Fanclub Italia e Italian Klinzha Society – Ass. Culturale, organizza la manifestazione.

Il programma prevede gli interventi di Carlo Recagno, autore e sceneggiatore per Bonelli, Gianfranco Lollino direttore dell’Osservatorio Copernico di Saludecio, Paolo Attivissimo, giornalista informatico ma non solo, Marcello Rossi tra i supervisori del doppiaggio delle ultime serie di Star Trek ed Annalisa Diacinti esperta di “prop” che racconterà come realizzare modellini vari visti nelle serie di fantascienza a partire dalle spade laser di Star Wars. Hanno confermato la loro presenza on line gli attori Ross Mullan (da Doctor Who e il Trono di spade) Miltos Yerolemou (dal Trono di Spade), Jimmy Wee (da Star Wars) e Giulia Santilli attrice e doppiatrice e altri ospiti a sorpresa.

Non mancheranno, anche se virtuali, la sfilata dei costumi e il concorso di fantamodellismo che decreteranno il vincitore a suon di like. StarConVoi si potrà seguire sul sito e sulle piattaforme social di Starconitalia tra cui:

– starconitalia.it

– https://www.facebook.com/sticcon/

– https://www.youtube.com/channel/UCVbDOgungzTApdks4tYL-Yw

L’evento è gratuito ed aperto a tutti.

“Ci tenevamo ad offrire questo momento di incontro e divertimento ai partecipanti alla nostra manifestazione e a tutti quelli che vorranno intervenire” conclude Nicola Vianello “La Starcon Italia tornerà dal 20 al 23 maggio 2021 sempre al Palacongressi di Bellaria Igea Marina. Tutti gli ospiti del 2020 hanno confermato la loro presenza.”

Il programma:

Venerdi 22 Maggio

18:00 Inizio votazioni per la Sfilata dei costumi

21.30 Live “divanetti”

23.00 Bombolonata

Sabato 23 Maggio – Pomeriggio dalle ore 14:00

_ Apertura

_ Live con Ross Mulan

_ Chiacchiere e Quiz

_ Saluti dei Club STIC, IKS, StarGate

_ Live con Carlo Recagno:”Passato, presente e futuro dei romanzi di Star Trek”

_ Live con Marcello Rossi: “il doppiaggio di Star Trek Picard”

_ Live con Paolo Attivissimo: “Manuale per Viaggiatori nel tempo”

Sabato 23 Maggio – Sera – Dalle ore 21:00

_ Premiazione Flotta Stellare STIC-AL, Concorsi fantamodellismo e Costumi

_ Proiezione: Trailer “Trek-IT”

_ Chiacchiere Live

_ Live con Giulia Santilli

_ I video-saluti dei partecipanti

_ Divanetti Live !

Domenica 24 Maggio dalle ore 17:00

_ Saluti di apertura

_ Live con Annalisa Diacinti: “Guida al Prop Making per i Fan della Fantascienza”

_ Conferenza scientifica a cura dell’Osservatorio Astronomico Copernico di Saludecio (RN) “L’astronomia dal balcone: il cielo negato”

_ Videomessaggio di Jimmy Wee

_ Live con Miltos Yerolemou

_ Videosaluti di Jeffrey Weisman

_ Foto di Gruppo

_ Chiusura