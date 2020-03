Piantare alberi viaggiando. La nuova invenzione di Naturehouse.

Naturehouse è una compagnia Olandese che permette di prenotare viaggi in tutta Europa, tramite la loro piattaforma online. Nata nei Paesi Bassi, dalla passione per il birdwatching di due fratelli, Tim e Luuk, è ora conosciuta in tutta Europa per la loro formidabile idea di affittare case immerse nella natura e piantare un albero per ogni notte prenotata tramite il loro sito. Ora come ora, hanno già piantato più di 760.000 alberi in Madagascar, Burkina Faso e Tanzania. Questi territori non sono stati scelti a caso, ma invece, con uno scopo specifico: diminuire i livelli di CO2 presenti nell’aria e mantenere un sano ecosistema. La scelta di questi luoghi precisi, non aiuta solo a migliorare la salute dell’ambiente, ma anche la qualità della vita della gente locale, che avrà la possibilità di contribuire ad una comunità più forte ed unita. L’ultimo progetto realizzato da Naturehouse era finalizzato a proteggere gli habitat naturali degli uccelli che migravano verso l’Africa, per cercare cibo e riparo. Non vi sentireste meglio a soggiornare in una delle loro abitazioni sapendo che state contribuendo ad un ambiente migliore?

Naturehouse vi da la possibilità di scappare dallo stress della vita di città e di rilassarvi tra le braccia della natura selvaggia. Tanti e diversi sono i tipi di abitazioni che Naturehouse offre, ma ciò che hanno tutti in comune, è che sono immersi nel verde. Ci sono bungalow, tende safari, case sugli alberi, roulottes ma anche esempi come una casa vacanze ville, case famiglia, agriturismi, b&b e chi più ne ha più ne metta. La scelta è ampia e varia. Spetta a voi scegliere, in base ai vostri desideri e alle vostre richieste.

Pensate anche alle attività che volete fare in vacanza. Preferite andare in bici, o fare trekking, o nuotare? In base a ciò che decidete, il luogo della vostra naturehouse cambierà. Tante sono le case in montagna, come per esempio in Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Umbria per chi ama il trekking e le arrampicate, ma tante altre sono anche le case al mare, come in Sardegna, Campania, Puglia, per esempio, dove alla gente piace fare snorkelling ed immersioni. Spetta a voi decidere cosa preferite fare; Naturehouse vi fornirà le soluzioni più green e sostenibili per la vostra vacanza da sogno a contatto con la natura ed il relax.

Immaginate di risvegliarvi con il cinguettio degli uccelli, lo scrosciare delle foglie, o l’infrangersi delle onde del mare. Sembra una realtà impossibile, ma invece è proprio ciò che Naturehouse vuole condividere: la possibilità di godersi le bellezze della natura, in totale relax, ma allo stesso tempo essere consapevoli che grazie alla scelta fatta, nuovi alberi verranno piantati nel mondo. Potrai vantarti di aver contribuito alla realizzazione di un pianeta più verde e di un ecosistema migliore. La vostra naturehouse sarà la vostra casa, distante da casa.

www.naturehouse.it