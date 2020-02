Tropical Coriano-Classe 2-1: tabellino, cronaca, video e dopogara

Tropical Coriano-Classe 2-1, il servizio



IL TABELLINO

TROPICAL CORIANO – CLASSE 2-1

TROPICAL CORIANO: Lombardi, Perazzini, Alberighi, Guarino, Olivieri (11’st Santoni), Barretta, Marconi (45’st Cuomo), Ricci, Collini, Farneti (28’st Scognamiglio), Ballarini. A disp. Conti Andrea, Vitaioli, Ermeti, Conti Giacomo, Chiussi, Montebelli. All. Thomas Zagnoli

CLASSE: Lami, D’ Urbano (15’st Marangoni), Valenza, Polidori, Costantini (23’st Babbi), Cappello, Ferri, Felli (42’st Ricciardi), Sabbattani (15’st Balay), Meoni, David. A disp. Giannuzzo, Rustignoli, Goni, Baldini, Gardini. All. Mirco Giorgi

ARBITRO: Michele Criscuolo di Torre Annunziata.

ASSISTENTI: Judicael Hounga di Cesena, Fatih Saygin di Bologna.

RETI: 11’pt David (C), 42’pt Ricci (TC), 17’st rig. Ricci (TC).

AMMONITI: Olivieri (TC), Marconi (TC).

ESPULSO: 27’st Polidori (C) per doppia ammonizione.

I RISULTATI DELLA 22a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIRONE B E LA NUOVA CLASSIFICA

COMMENTO

Continua il periodo positivo del Tropical, che al “Grandi” di Coriano bissa la vittoria di domenica scorsa contro il Del Duca Ribelle centrando il secondo successo consecutivo. La truppa di Zagnoli va sotto e riesce a reagire avendo la meglio contro il fanalino di coda Classe.

LA CRONACA

Apre le danze il Coriano, al 5′ Collini manda sul fondo al termine di una azionale corale.

Ma sono gli ospiti a passare all’11’. Valenza la manda in avanti, Sabattani sfrutta l’indecisione di Olivieri per servire David che nonostante sia contrastato da Barretta trascina la palla e la mette in rete. E’ l’1-0 per il Classe.

Al 17′ il Tropical cerca una reazione, ma la stessa è sterile: il colpo di testa di Farneti cerca Ballarini che viene anticipato da Lami.

Al 20′ Collini raccoglie un disimpegno della difesa ospite, D’Urbano serve per errore Marconi che tenta la conclusione ma la alza troppo. La sfera è ampiamente sopra la traversa.

Al 42′ il Coriano perviene al pareggio, calcio d’angolo dalla sinistra battuto da Ballarini, la sfera rimbalza in area e Ricci in tuffo colpisce di testa e gonfia la rete. E’ 1-1.

Sul finire di tempo Marconi assiste a campanile Collini che indirizza per Ballarini che in girata conclude tra le braccia di Lami che non trattiene e sventa in due tempi.

La prima frazione termina in parità. Si va negli spogliatoi sul risultato di 1-1

SECONDO TEMPO

Al 10′ una poco attenta difesa ospite si fa sorprendere da Marconi, che la passa a Farneti, l’attaccante corianese conclude ma il portiere ospite ci mette una pezza e allontana con la punta del piede destro.

Minuto 17′, lunga rimessa laterale della formazione di casa, Santoni cerca di colpirla ma la sfera finisce sul braccio di Polidori, per il signor di Criscuolo di Torre Annunziata è calcio di rigore. Si presenta sul dischetto Ricci che spiazza Lami dopo aver colpito il palo. E’ il gol del vantaggio: 2-1 in favore del Tropical Coriano.

Al 20′ i biancorossi del Classe reclamano un penalty per un presunto tocco di mani in area dei corianesi, per il direttore di gara è tutto regolare e fa proseguire.

Al 25′ Barretta sfiora il tris, il colpo di testa raccolto sugli sviluppi di un corner si alza di pochissimo sopra il montante.

Al 27′ ospiti in dieci, Polidori ferma volontariamente con un braccio un azione in avanti del Tropical. Il numero quattro viene allontanato per doppia ammonizione.

Un minuto più tardi il palo nega la gioia della tripletta a Ricci, la sua punizione si stampa sulla parte bassa del legno.

Chiude in avanti la formazione di Zagnoli, Santoni dalla destra si incunea in area e fa partire un rasoterra per Collini che non riesce a coordinarsi ma nonostante la svirgolata conclude in porta, Lami para a terra.

Termina così la gara, il Tropical sale a 22 punti in classifica, rimanendo però in quartultima posizione. Domenica prossima è tempo di derby, la squadra del presidente Marzi se la dovrà vedere in trasferta contro la quotata Fya Riccione.

Le interviste del dopo partita a cura di Giulia Moretti con l’allenatore del Tropical Coriano Thomas Zagnoli e il tecnico del Classe Mirco Giorgi.