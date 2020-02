MORCIANO CALCIO-SPONTRICCIOLO 1-1

IL TABELLINO

Morciano Calcio: Petrucci, Fraternali, Baffoni, Grechi, Tenti, Volponi, Ottaviani (dal 83° Radu), Puglisi (dal 90° Gambuti), Dragoni , Cevoli (dal 53° Antonelli), Longoni (dal 75° Sottile). A disposizione : Ostolani, Bartolini, Ingrosso, Marconi. Allenatore: Antonioli Matteo.

Spontricciolo: Bedetti, Pivi (dal 75° Argilli), Tonti R., Mohamed, Fratti, Rossi, Fabbri, Durante (dal 65° Bianco), Tamburini (dal 73° Colombo), Brisigotti, Meluzzi (dal 90° Amati). A disp: Tani, Tonti D., Peroni, Balleri, Capriotti. Allenatore: Pellegrino Fabio.

Reti: 31° Tamburini (S) al 81° Sottile (M).

Ammoniti: Ottaviani (M) Grechi (M) Volponi (M) Baffoni (M) Radu (M). Tonti R. (S) Tamburini (S).

CRONACA E COMMENTO

È quasi un testacoda quello che oggi va in scena al “Carlo Brigo”: il Morciano, bisognoso di punti che valgono

oro per allontanarsi dalla posizione play out che dista pochi punti, ospita la capolista Spontricciolo, reduce

da tre vittorie consecutive.

Il primo tempo inizia molto bloccato e la prima occasione arriva solo dopo 15 minuti, quando Cevoli lanciato in profondità da Dragoni prova a scavalcare Bedetti con un pallonetto, ma smorza la conclusione.

Pochi minuti più tardi buona occasione per gli ospiti riccionesi, ma i due attaccanti si ostacolano al momento di calciare e la conclusione arriva debole tra i guantoni di Petrucci. Al 26° ancora lo Spontricciolo pericoloso, Mohamed dal limite trova la risposta in angolo di Petrucci. È il preludio al gol che arriva 5 minuti più tardi, quando una punizione dai 25 metri viene deviata dalla barriera locale favorendo però Tamburini, che insacca di testa. Il Morciano torna a farsi pericoloso da calcio da fermo, la punizione di Longoni viene bloccata a terra da Bedetti. Sul capovolgimento di fronte Tamburini conquista palla sulla corsia di destra, mettendo un bel cross per la testa di Brisigotti che di testa manda fuori.

Il secondo tempo inizia con un’occasione di marca locale, quando dalla sinistra Dragoni mette un cross al bacio per l’accorrente Volponi, ma il suo tiro al volo finisce alto. Al 23° punizione dello stesso Dragoni, la sua conclusione viene deviata da un difensore dello Spontricciolo, ma trova un super Bedetti che ha un riflesso strepitoso ed alza sopra la traversa. Al 29° Spontricciolo vicino al raddoppio, Meluzzi serve in profondità Brisigotti che prova a superare con un pallonetto Petrucci per il più classico dei gol dell’ex, ma la sua conclusione lambisce il palo lontano. Al 36° arriva il pareggio del Morciano con una bella azione corale che favorisce l’inserimento di Antonelli, che serve di sponda il subentrante Sottile che firma l’1-1. Pochi minuti più tardi Morciano vicino al gol vittoria, con Puglisi che da pochi metri si fa ipnotizzare da Bedetti che manda in angolo. Termina 1-1 dopo i cinque minuti di recupero decretati dal Sig. Zampa di Cesena.

Ufficio Stampa Morciano Calcio