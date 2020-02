Montecopiolo e Sassofeltrio. Ricci (Lega): governo tergiversa,

Ad anni dal referendum, la situazione dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio è ancora in bilico tra Marche ed Emilia Romagna. “Ricordo – scrive Paolo Ricci, consigliere comunale della Lega a Sant’Agata Feltria – che ho portato avanti la legittima battaglia delle due località quanto ero consigliere in Provincia a Rimini e pensavo che, dopo tanti anni, l’iter fosse ormai diretto alla sua conclusione con l’approvazione a larghissima maggioranza, lo scorso marzo, del relativo disegno di legge alla Camera. Succede, invece, che il governo Conte bis stia tirando il freno, con il M5s, prima favorevole al passaggio, che oggi tergiversa pressato dal PD. Concordo con chi ha denunciato che qui si sta mettendo a rischio la democrazia. Come in altri casi, sembra che gli interessi e la volontà dei cittadini, sanciti da un referendum e da numerosi pronunciamenti, diventino secondari se contrastano con gli orientamenti politici di alcuni. L’auspicio – conclude – è che la ragione e il bene comune prendano il sopravvento e che non si frappongano più ostacoli alla legittima decisione assunta dagli abitanti delle due località”.