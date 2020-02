La NTS Riviera Basket Rimini a Torino parte bene, ma non basta

HP UICEP TORINO-NTS RIVIERA BASKET RIMINI 46-34

Il tabellino di NTS RIVIERA BASKET RIMINI: Martinini 10, Loperfido 10, Gardini 4, Bonato 4, Acquarelli 4, Storoni 2, Adil, Rodriguez.

I parziali: 13-14 / 23-20 (10-6) / 33-26 (10-6) / 46-34 (13-8)

CRONACA E COMMENTO

Partiti benissimo con la giusta determinazione e la necessaria intensità tanto da chiudere in vantaggio il primo quarto col minimo scarto i nostri ragazzi hanno tenuto discretamente l’inevitabile ritorno dei torinesi nel secondo quarto subendo un minimo passivo comunque recuperabile.

L’avevamo detto: l’avversaria è abbordabile e la si può contenere ma, purtroppo, al ritorno in campo dopo l’intervallo lungo NTS RIVIERA BASKET ha prima perso il contatto, vittima del proprio limite dato dagli errori al tiro ravvicinato poi si è sciolta come neve al sole continuando a sbagliare una larga serie di conclusioni nel quarto finale mentre HP UICEP TORINO, sfruttando la maggior qualità a rimbalzo e precisione al tiro, ha preso il largo quel tanto che basta per portare a casa una vittoria tranquilla.

Ora, ci aspetta una pausa lunga e speriamo utile, prima dell’ennesima gara esterna a Seregno (MI) dell’8 marzo, mentre manca ancora l’ufficialità del recupero a Bologna che avverrà probabilmente dopo il turno casalingo del 15 marzo. Avremo tempo di parlarne in una prossima occasione.

Ufficio Stampa Nts Riviera Basket Rimini

Daniele Bacchi