Cattolica S.M.-Chieti 1-0: cronaca, tabellino

CATTOLICA S.M.-CHIETI 1-0

IL TABELLINO

CATTOLICA (3-4-3): Guido Piai; Bajic, Ferraro, Guarino; Croci, Gaiola, Cannoni, Notariale; Gasperoni (38’ st Okoli), Battistini (20’ st Morga), Merlonghi (43’ st Abouzziane). A disp.: Aglietti, Stallone, Drudi, Pasquini, Ferrario, Nsingi. All.: Cascione.

CHIETI (4-4-2): Licastro; Fantauzzi, Meola, Ricci, Bratelli; Palmisano (18’ st Di Cillo), Favo, Bacigalupo (32’ st Traini), Energe; Franchi (25’ st Chiochia, 39’ st Sarritzu), Sivilla. A disp.: Bruno, Polletta, Di Renzo, Bulferi, Zawko. All.: Grandoni.

ARBITRO: Sicurello di Seregno.

RETE: 27′ st Merlonghi (rig.).

AMMONITI: Bratelli, Croci, Meola, Morga, Chiochia.

ESPULSO: 21′ st Fantauzzi per doppia ammonizione.

NOTE. Spettatori: 500 circa. Corner: 4-5.

I RISULTATI DELLA 23a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE D GIRONE F E LA NUOVA CLASSIFICA

CRONACA E COMMENTO

Come con il Montegiorgio. Il Cattolica S.M. sfrutta appieno il doppio turno casalingo, superando di misura anche il Chieti, avversario diretto nella lotta per evitare le ultime due posizioni. E come sette giorni prima a risolvere la contesa ci pensa capitan Merlonghi dal dischetto. Cascione si affida al 3-4-3, Grandoni schiera i suoi con il 4-4-2.

La partita. Al 7′ Battistini non arriva di testa su un traversone proveniente dall’out di sinistra.

Gli ospiti rispondono con un sinistro centrale di Energe e un colpo di testa di Sivilla, solo angolo per il Chieti.

Bajic recupera palla sulla mediana, avanza e serve Merlonghi, che non trova il tempo per la battuta.

Al 29′ Favo da posizione defilata cerca direttamente la porta, palo, Palmisano ci riprova da fuori area, Guido Piai ribatte di piede. Si va all’intervallo sullo 0-0.

La ripresa vede il Cattolica cambiare ritmo e prendere il sopravvento sul piano della manovra.

All’8′ Gasperoni sfodera il sinistro, sfera oltre la traversa.

Al 14′ sugli sviluppi di un corner Ferraro di testa spedisce alto di un niente.

Ci prova Merlonghi, sinistro deviato in angolo da Bratelli. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina l’incornata di Battistini è fuori bersaglio.

Al 21′ Fantauzzi lascia i suoi in dieci dopo un fallo a metà campo che gli costa il secondo giallo.

Al 26′ Gasperoni entra in area e subisce la trattenuta di Brattelli. Rigore. Dagli unici metri Merlonghi trasforma. 1-0.

Al 43′ Traini di testa sfiora il pari.

Nel finale Okoli in contropiede si presenta a tu per tu con Licastro, ma fallisce l’occasione. Poco danno, finisce 1-0 per il Cattolica S.M., che sale a quota 21 in classifica, scavalcando Avezzano e Sangiustese e raggiungendo il Real Giulianova.

La galleria fotografica a cura di Anteo Galli: