Athletic Poggio-Roncofreddo 0-2

ATHLETIC-RONCOFREDDO 0-2

IL TABELLINO

ATHLETIC: Sebastiani, De Paoli (1′ st Sulpizio), Fabbri P., Valentini (22′ st Pagliarani), Campanelli, Casadei, Solazzo, Fontana (35′ st Pugliese), Gambuti, Marinaro (15′ st Celli), Neri. A disp.: Montagna, Veneruso, Pepe, Mariotti, Palladino. All. Fabbri A.

RONCOFREDDO: Urbini, Donati (32′ st Francisconi), Piccirillo, Lodovichetti, Turci, Gasperini, Lasagni, Calbucci, Magnani (45′ st Vincenzi), Friguglietti (30′ st Benvenuti), Foschi. A disp.: Fabbri, Belletti, Graziani, Nicolini, D’Ambrosio. All. Molari.

Arbitro: Bertoni di Faenza.

Reti: 3′ st e 24′ st Foschi.

Ammoniti: Magnani, De Paoli, Pugliese.

Espulsi: 20′ st Turci e Fabbri P.

CRONACA E COMMENTO

Al terzo l’Athletic va in gol con De Paoli ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al quinto ancora pericolosi i padroni di casa: Campanelli lancia dalle retrovie Neri che, a tu per tu col portiere, calcia fuori. Si va al riposo a reti inviolate. Al terzo minuto della ripresa il Roncofreddo spezza l’equilibrio del match. Punizione dalla sinistra di Piccirillo che sbatte sulla barriera, ma la palla arriva a Foschi che deposita in rete (0-1). Al 24esimo i cesenati raddoppiano sempre con Foschi che colpisce di testa tutto solo su un calcio piazzato proveniente da destra (0-2). Al 44esimo i bernesi colpiscono un palo con Pugliese che impatta al volo un cross di Solazzo. Finisce 0-2.