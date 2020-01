Regionali. Le interviste ai candidati riminesi

Domenica 26 gennaio oltre 3,5 milioni di emiliano romagnoli dovranno scegliere il nuovo presidente della Regione. Sette i candidati alla presidenza e 17 le liste in campo (16 nella circoscrizione di Rimini). Ecco le voci raccolte nel corso della campagna elettorale riminese

Sono sette i candidati alla presidenza della Regione:

. Stefano Bonaccini, 53 anni, sostenuto da Pd, Volt, Europa Verde, Più Europa, Lista Bonaccini presidente e Emilia Romagna Coraggiosa;

. Lucia Borgonzoni, 43 anni, sostenuta da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lista Borgonzoni Presidente, Popolo della Famiglia, Giovani e Ambiente

. Simone Benini, 49 anni, Movimento 5 Stelle

. Stefano Lugli, 45 anni, l’Altra Emilia Romagna

. Domenico Battaglia, 46 anni, Movimento 3V-Vaccini Vogliamo Verità

. Laura Bergamini, 59 anni, Partito Comunista

. Marta Collot, 27 anni, Potere al Popolo (ma a Rimini senza liste di sostegno)

62 invece i candidati al consiglio regionale nella circoscrizione riminese.

I candidati lista per lista nella circoscrizione di Rimini

. Marta Collot senza lista a sostegno

. Liste a sostegno di Lucia Borgonzoni

Candidato/a Sesso Data di nascita Luogo di nascita Alessandro Margiotta M 22/02/73 Milano Rosalia Penserini F 18/01/62 Riccione Andrea Migani M 11/09/81 Riccione Francine Gambaro F 13/07/74 Brasile

Candidato/a Sesso Data di nascita Luogo di nascita Brunoangelo Galli M 08/03/79 Novafeltria Valli Cipriani F 29/12/52 Rimini Matteo Montevecchi M 24/01/94 Rimini Veronica Pontis F 23/05/76 Rimini

Candidato/a Sesso Data di nascita Luogo di nascita Claudio Di Lorenzo M 13/11/59 Salerno Paola Maggini F 07/11/70 Manervio Marisa Grossi F 17/08/65 Novara Roberto Baschetti M 11/09/61 Rimini

Candidato/a Sesso Data di nascita Luogo di nascita Nicola Marcello M 07/02/63 Casoli Alessia Tonini F 24/10/70 Rimini Andrea Dionigi Palazzi M 14/11/74 Rimini Cinzia Salvatori F 16/11/54 Roma

Candidato/a Sesso Data di nascita Luogo di nascita Gioenzo Renzi M 12/04/46 Rimini Pasquale Barone M 14/11/71 Cosenza Beatriz Colombo F 13/03/78 Rimini Nicoletta Gagliani F 16/07/54 Rimini

Candidato/a Sesso Data di nascita Luogo di nascita Antonio Valentinov Puzalkov M 16/10/01 Rimini Giuseppe De Leva M 04/07/01 Manduria Amanda Simoncelli F 10/04/01 Rimini Sofia Tentoni F 28/12/00 Rimini

. Liste a sostegno di Simone Benini

Candidato/a Sesso Data di nascita Luogo di nascita Luigi Delli Paoli M 05/08/73 Rimini Ilaria Livi F 23/11/97 Rimini Davide Ghinelli M 17/07/70 Rimini Francesca Fratta F 22/03/71 Rimini

. Liste a sostegno di Laura Bergamini

Candidato/a Sesso Data di nascita Luogo di nascita Giacomo Canducci M 22/02/93 Forli Marco Borazio M 11/08/89 Bologna Sarah Romagnoli F 28/05/80 Fiesole

. Liste a sostegno di Stefano Bonaccini

Candidato/a Sesso Data di nascita Luogo di nascita Augusto Argento M 29/05/56 Bologna Emanuela Serri F 29/05/61 Pavullo nel Frignano Francesco Marino M 16/03/87 Forlì

Candidato/a Sesso Data di nascita Luogo di nascita Emma Petitti F 12/05/70 Rimini Giorgio Pruccoli M 11/01/68 Verucchio Nadia Rossi F 06/02/74 Rimini Alessandro Belluzzi M 23/05/81 Cesena

Candidato/a Sesso Data di nascita Luogo di nascita Davide Beligotti M 28/04/81 Rimini Monica Barogi F 06/09/63 Rimini Claudio Cerquetti M 01/06/77 Cesena Cristina Mengozzi F 10/01/73 Forlì

Candidato/a Sesso Data di nascita Luogo di nascita Gianluca Garulli M 18/06/62 Bologna Adriana Pellegrini M 03/05/59 Sogliano Al Rubicone Kristian Gianfreda M 27/03/71 Rimini Ilia Varo detta Lilli F 01/01/59 Rimini

Candidato/a Sesso Data di nascita Luogo di nascita Giuseppe Scassellati Sforzolini M 12/02/60 Bologna Paola Antili F 11/08/59 Rimini Carmela Carnevale F 22/12/79 Venosa Jacopo Vasini M 03/06/94 Cesena

Candidato/a Sesso Data di nascita Luogo di nascita Chiara Zamagna F 26/05/00 Cesena Alfio Fiori M 06/04/68 Rimini Mara Marani F 08/08/48 Pennabilli Fabio Mina M 19/04/84 Rimini

. Liste a sostegno di Domenico Battaglia

Candidato/a Sesso Data di nascita Luogo di nascita Ambra Fedrigo F 14/07/77 Cividale Del Friuli Matteo Angelini M 07/12/81 Rimini Stefania Sinicropi F 29/09/67 Bologna Giuseppe Berardi M 29/11/64 Rimini

. Liste a sostegno di Stefano Lugli

Candidato/a Sesso Data di nascita Luogo di nascita Alessandro Corbelli M 24/09/60 Roma Eliana Cugnetto F 29/05/71 Susa Carla Gozzi F 24/05/40 San Felice Sul Panaro Francesco Gualdi M 30/09/93 Rimini

Come si vota

La scheda è unica e ciascun elettore, a scelta, può:

a) votare solo per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale tracciando un segno sul relativo rettangolo;

b) votare per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;

c) votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;

d) votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale a essa collegato.

Qualora l’elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente della Giunta regionale e per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.

Per quanto riguarda i candidati al consiglio sarà possibile esprimere al massimo due preferenze, scrivendo i nomi accanto al simbolo della lista: i due nominativi dovranno essere di genere diverso pena l’annullamento della seconda preferenza.