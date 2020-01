Convocati dell'Emilia Romagna e calendario del 10° Memorial Mario Fabbri

Otto rappresentative regionali maschili ed altrettante femminili si sfideranno, tra Rimini e Santarcangelo, da domani pomeriggio, venerdì 3 gennaio, a lunedì mattina, 6 gennaio, per il 10° Memorial Mario Fabbri. Le categorie giovanili saranno l’Under 15 (nati nel 2005) per i ragazzi e l’Under 14 (nate nel 2006) per le ragazze.

La formula prevede due gironi da quattro squadre per torneo e poi semifinali incrociate (domenica 5 gennaio) e finali la mattina del lunedì 6 (al “Flaminio” di Rimini quella femminile, al “PalaSgr” di Santarcangelo quella maschile).

L’Emilia-Romagna, guidata dalla Referente Tecnico Territoriale, Valeria Giovati, è stata inserita nel girone Azzurro A e Rosa B. L’obiettivo è conquistare, per lo meno, le due semifinali 1°-4° posto.

UNDER 15 MASCHILE

ROSTER

Bellini e Gregori (Junior Basket Ravenna), Caramella e Lazzari (Baskers Forlimpopoli), Ciobanu (Virtus Bologna), D’Agnano (Crabs 1947 Rimini), Diop (Academy Basket Fidenza), Ebeling e Yarbanga (Vis 20008 Ferrara), Galantini e Ramponi (Benedetto 1964 Cento), Macaru (Basket Santarcangelo).

STAFF

RTT: Valeria Giovati

Allenatore: Luca Brochetto

Assistenti: Daniele Carnaroli e Alessandro Freddi

Fisioterapista: Maria Pia Torri

Preparatore Fisico: Marco Bernardi

Dirigente: Milena Ventura

CALENDARIO

Giovedì 3/1 (19, Palestra Carim) ER-Lazio; Venerdì 4/1 (11, Santarcangelo) ER-Trentino Alto Adige, (18, Santarcangelo) ER-Friuli Venezia Giulia

UNDER 14 FEMMINILE

ROSTER

Albieri (Pontevecchio Bologna), Capelli e Piatti (Pallacanestro Scandiano), Castelli e Ruffini (Bsl San Lazzaro), Cavalli (Monte San Pietro), Diacci (Cavezzo), Gori (Hellas Cervia), Longeri (Piacenza B.C.), Mkpanam (Magik Rosa Parma), Mandini (Peperoncino Mascarino), Pratelli (Happy Basket Rimini).

STAFF

Capo Delegazione: Alvaro Casadio

RTT: Valeria Giovati

Allenatore: Lorenza Arnetoli

Assistenti: Claudia Aiello e Luca Palmieri

Fisioterapista: Maria Pia Torri

Preparatore Fisico: Marco Bernardi e Paola Iemmi

Dirigente: Elena Benchimol

CALENDARIO

Giovedì 3/1 (17, Flaminio) ER-Lazio; Venerdì 4/1 (9, Palestra Rodari) ER-Campania, (16, Flaminio) ER-Trentino Alto Adige.