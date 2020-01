Bonino chiude la campagna di +Europa: dopo il voto Salvini tornerà a casa

“Quando Salvini avrà finito di suonare i citofoni e abbracciare le coppe se ne tornerà a casa sua a Roma o in Lombardia. Non sarà lui ad amministrare questa regione”. Lo ha detto Emma Bonino ieri a Rimini con Benedetto Della Vedova per chiudere la campagna elettorale della lista Più Europa, PSI, PRI che sostiene Stefano Bonaccini. “Parte del benessere degli emiliano romagnoli deriva – ha spiegato la Bonino – dall’utilizzo virtuoso dei fondi dell’Ue. Un miliardo e settecento milioni provenienti dal fondo sociale e dal fondo di coesione. Poche regioni hanno il livello di efficienza ed efficacia che ha l’Emilia Romagna. Si cambia solo se si cambia in meglio e per questo bisogna continuare a sostenere Stefano Bonaccini“.