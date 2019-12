Vastese-Cattolica S.M. 2-1: tabellino, dopogara e video

VASTESE-CATTOLICA S.M. 2-1

IL TABELLINO

VASTESE: L. Bardini (7′ st Di Rienzo), Di Filippo, Dos Santos, F. Esposito, Giorgi, Marianelli, Alonzi, Cacciotti (19′ st Pompei, 39′ st Altobelli), Ravanelli, F. Bardini (7′ st Pizzutelli), V. Esposito (45′ pt Palumbo). A disp.: Racciatti, Valerio, Ruzzi, Montanaro. All. Amelia.

CATTOLICA S.M.: Aglietti, Croci, Guarino, Gaiola, Barellini, Som, Bernardi (33′ st Stallone), Cannoni (25′ st Merlonghi), Rizzitelli, battistini (14′ st Pasquini), Gasperoni. A disp.: Cuomo, Guglielmi, Notariale, Tomassini, Abouzziane, Bergnesi. All. Cascione.

ARBITRO: Di Nosse di Nocera Inferiore.

ASSISTENTI: Baldo di Caserta e Gambino di Nocera Inferiore.

RETI: 23′ st F. Esposito, 44′ st Gasperoni, 46′ st Di Filippo.

AMMONITI: Giorgi, Alonzi, Di Filippo, Som, Bernardi, Gapseroni.

COMMENTO

Il Cattolica S.M. torna alla sconfitta, dopo tre risultati utili positivi. A Vasto i giallorossi di Cascione tengono bene nel primo tempo, vanno sotto al 23′ della ripresa per un errore di Aglietti, sfruttato da F. Esposito, la riprendono con un gran tiro di Gasperoni all’89’, ma quando assaporano il gusto del pareggio vengono trafitti da Di Filippo, in gol al 91′. Finisce 2-1 per la Vastese. Per i giallorossi sempre ultimo posto in classifica insieme alla Jesina, la salvezza diretta è a cinque punti.

