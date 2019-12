Presentati il 10° Memorial Mario Fabbri ed il 18° Memorial Cristina Garattoni

L’anno solare 2020 per il basket giovanile italiano partirà con il 10° Memorial Mario Fabbri, che si terrà a Rimini e Santarcangelo di Romagna dal 3 al 6 gennaio.

La manifestazione per rappresentative regionali, seconda per importanza solo al Trofeo delle Regioni, è stata presentata oggi presso la sede della World Dimension, azienda partner dell’altro grande evento cestistico giovanile, il 18° Memorial Cristina Garattoni (categorie minibasket Esordienti ed Aquilotti), che si terrà nella provincia di Rimini dal 27 al 30 dicembre.

Erano presenti la titolare di World Dimension, Cristina Simi, il presidente regionale della F.I.P., Antonio Galli, Maurizio Fabbri, presidente degli Angels Santarcangelo Basket, e Massimiliano Intorcia, responsabile della parte tecnica-organizzativa di entrambi i tornei.

Al “Fabbri” otto saranno le rappresentative regionali maschili Under 15 (nati nel 2005) ed altrettante quelle femminili Under 14 (nate nel 2006).

La formula prevede due gironi da quattro squadre per torneo e poi semifinali incrociate (sabato 5 gennaio) e finali la mattina della domenica 6 (al “Flaminio” di Rimini quella femminile, al “PalaSgr” di Santarcangelo quella maschile).

L’Emilia-Romagna, guidata dalla Referente Tecnico Territoriale, Valeria Giovati, è stata inserita nel girone Azzurro A e Rosa B. Ad oggi non sono stati ancora ufficializzati i roster delle squadre partecipanti, mentre è stato comunicato il calendario.

UNDER 15 MASCHILE

Giovedì 3/1 (19, Palestra Carim) ER-Lazio; Venerdì 4/1 (11, Santarcangelo) ER- Trentino Alto Adige, (18, Santarcangelo) ER-Friuli Venezia Giulia

UNDER 14 FEMMINILE

Giovedì 3/1 (17, Flaminio) ER-Lazio; Venerdì 4/1 (9, Palestra Rodari) ER-Campania, (16, Flaminio) ER-Trentino Alto Adige.

Massimiliano Intorcia: “Siamo qui questa mattina, ospiti nella sede dell’azienda World Dimension, per presentarvi nel dettaglio il Memorial Garattoni e il Memorial Fabbri. Innanzitutto ci tengo a ringraziare il Comitato Regionale Emilia Romagna per la collaborazione e l’impegno nel sostenere l’organizzazione del memorial Fabbri, giunto ormai alla decima edizione, ed il CIA (Comitato Italiano Arbitri) per fornirci arbitri e istruttori.

Importante appuntamento nazionale per le Rappresentative Regionali under 14 e under 15 femminili e maschili. Il memorial Garattoni, quest’anno alla 18esima edizione, sarà composto da due categorie: Esordienti e Aquilotti. La categoria degli Esordienti sarà composta da 16 squadre provenienti un po’ da tutta Italia, da Torino a Varese a Cantú a Mesagne a Bologna… mentre la categoria degli Aquilotti sarà composta da sei squadre. Abbiamo voluto dare l’opportunità alle squadre locali di poter svolgere un torneo nel nostro territorio, visto che magari non tutti hanno la possibilità di partecipare a tornei organizzati fuori regione.

Per quanto riguarda il memorial Fabbri, il torneo si svolgerà alla “Rodari” e al Flaminio per quanto riguarda la femminile, e a Santarcangelo e alla Carim per quanto riguarda le rappresentative maschili”.

Le rappresentative presenti saranno cosi suddivise:

Maschili: Emilia Romagna, Trentino, Veneto, Lombardia, Campania, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Liguria.

Femminili: Emilia Romagna, Trentino, Veneto, Lombardia, Campania, Lazio, Toscana, Liguria.