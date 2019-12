A Riccione stalli per disabili sotto il "controllo" del Pedibus

Tanti bambini e genitori questa mattina hanno partecipato al progetto realizzato dal Corpo di Polizia Locale, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo n. 2, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza , sul rispetto degli stalli dedicati alle persone disabili.

Il progetto ha coinvolto i bambini che partecipano al PEDIBUS – Linea Rossa – quartiere Fontanelle con partenza alle 7.40 nella piazza di via Sicilia. I bimbi, insieme alla Polizia Locale nell’effettuare il consueto percorso per giungere a scuola, hanno verificato insieme se gli spazi di sosta riservati alle persone con disabilità erano utilizzati correttamente.

Si tratta – spiega l’Amministrazione Comunale – una esperienza operativa insieme agli alunni, già coinvolti in un progetto di educazione alla sicurezza stradale, per sensibilizzarli al rispetto delle regole e al rispetto di tutte le persone sulla strada, in particolare quelle con disabilità.

Sempre oggi è partito il progetto CONVOGLIO, cofinanziato dalla regione Emilia- Romagna, che prevede il miglioramento della segnaletica stradale relativa agli stalli di sosta dedicati alle persone disabili. Ogni cittadino avrà la possibilità di collaborare, per diffondere la cultura del rispetto degli altri , segnalando attraverso il nuovo gruppo Telegram, appositamente creato e curato dalla Polizia Locale, ogni utilizzo improprio. Su ogni cartello degli spazi riservati ai disabili, sarà indicata la chiave di ricerca Telegram per accedere al gruppo “ Polizia Locale Riccione”

Nel gruppo si potranno segnalare i posti invalidi occupati abusivamente, l’uso di permessi sospetti o alterati, o utilizzati impropriamente.