Violenta lite in caserma tra marito e moglie: arrestato 41enne

Sono intervenuti credendo si trattasse di una banale lite tra coniugi, invece una volta all’interno dell’abitazione, nonostante la situazione fosse tornata apparentemente alla normalità, hanno scoperto che i maltrattamenti ai danni della moglie andavano avanti da tempo. E’ stata proprio la donna a raccontare ai carabinieri della Stazione di Montescudo-Montecolombo che quello non era un episodio isolato, ma solo l’ultimo di una lunga serie di minacce che il più delle volte si trasformavano in percosse.

Ieri pomeriggio i coniugi sono stati accompagnati in caserma e lì, il marito, T.G., 41 anni, all’improvviso ha perso il controllo e si è scagliato contro la moglie, strattonandola e minacciandola di morte davanti ai militari. Che subito sono intervenuti per bloccare l’uomo. Un’aggressione all’apparenza immotivata, che ha fatto scattare l’arresto per maltrattamenti in famiglia. Valutati gli elementi raccolti dai carabinieri, l’autorità giudiziaria ha poi disposto il trasferimento del 41enne in carcere. Sono tutt’ora in corso serrate indagini finalizzate a ricostruire le pregresse violenze denunciate dalla vittima.