Una festa per l'ultimo volo per Monaco dal Fellini. Tornerà a primavera

L’ultimo collegamento Lufthansa per Monaco è partito questa mattina (domenica) dall’aeroporto Fellini di Rimini. Farà ritorno la prossima primavera. Nell’occasone AiRiminum, società di gestione dello scalo, ha organizzato un party per salutare il volo della compagnia tedesca. Presenti Stefan Lang e Kristin Kurscheid di Lufthansa e l’AD di AIRiminum, Leonardo Corbucci.

Durante il TTG della prossima settimana in Fiera ci saranno due appuntamenti organizzati dalla compagnia tedesca che vedono la partecipazione dell’Aeroporto di Rimini: un evento serale dedicato e un incontro di pianificazione strategica.

“Con questo volo – ha dichiarato Leonardo Corbucci – si chiude la nostra prima felice stagione con Lufthansa. Per noi è stato un onore attrarre a Rimini la principale compagnia europea e mentre il party di oggi è un arrivederci alla prossima primavera, la cena del 10 organizzata insieme ad Aeroporto di Monaco, Aeroporto di Rimini, Lufthansa e Air Dolomiti è un’occasione per noi per entrare dalla porta principale nella famiglia e nel gruppo Lufthansa. Durante i giorni del TTG inoltre, insieme ai principali protagonisti del nostro territorio incontreremo il management commerciale della compagnia, con l’obiettivo di ipotizzare una programmazione ambiziosa da sviluppare nel corso dei prossimi anni. L’occasione unica con Lufthansa è quella di poter sviluppare, oltre al traffico lesure, anche il traffico business”.