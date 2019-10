Ultimi giorni per partecipare al bando per il servizio civile

Il 10 ottobre 2019 alle ore 14:00 scade il bando per la selezione dei volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale in Italia e all’estero.

Il bando prevede 194 posti di Servizio Civile Universale che si realizzeranno sulla provincia di Rimini, negli ambiti della promozione culturale, musei e biblioteche, scuola e minori, assistenza anziani, disagio adulto ed assistenza disabili, e i 62 posti di Servizio Civile all’estero proposti da enti che fanno riferimento al nostro territorio.

Due le principali novità di quest’anno:

– I progetti prevedono un orario di servizio pari a 25 ore settimanali (ovvero un monteore annuo di 1145 ore) e un rimborso mensile di € 439,50

– la candidatura dei giovani avverrà esclusivamente in modalità on-line grazie ad una specifica piattaforma, raggiungibile da PC fisso, tablet o smartphone, cui si potrà accedere attraverso SPID, il Sistema Pubblico d’Identità Digitale”.

Il Co.Pr.E.S.C. di Rimini e gli enti proponenti i progetti stanno attivando dei punti informativi distribuiti sul territorio, per supportare i ragazzi sia nella scelta dei progetti, sia nella procedura di acquisizione dello SPID.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.copresc.rimini.it.

Ricordiamo inoltre che, per tutte le informazioni, lo sportello Copresc, situato presso la Casa dell’Intercultura, in Via Toni n.12, è aperto nei seguenti orari:

lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 15 alle ore 18

giovedì dalle ore 10 alle ore 13

Per info:

Co.Pr.E.S.C Rimini

c/o Casa dell’intercultura – Via Toni n. 12/14 47921 Rimini

Tel 327 2625138 (Chiara), civile@provincia.rimini.it