Ubriaco su un mezzo pesante semina il panico sulla Statale

Una manovra spericolata sulla Statale 16 avrebbe potuto causare un grave incidente, dato che il mezzo protagonista dell’infrazione è un trattore stradale guidato da un autotrasportatore 50enne risultato ubriaco. All’altezza dell’intersezione semaforica con via Pomposa, la polizia Stradale di Rimini notava il mezzo pesante invadere la semicarreggiata opposta per superare una colonna di veicoli fermi al semaforo. Non solo, perché dopo aver rischiato un frontale, il 50enne allo scattare del verde rientrava in maniera improvvisa sulla corsia corretta tagliando la strada ad alcune vetture.

La pattuglia raggiungeva il veicolo e lo scortava fino al primo luogo idoneo dove farlo accostare per effettuare i controlli di rito. Sottoposto all’etilometro, l’autotrasportatore è risultato positivo, con un tasso alcolemico pari a 1,21 g/l. Immediata la sospensione della patente e la conseguente denuncia per guida in stato di ebbrezza, oltre ad una maxi multa di quasi mille euro. Dai successivi accertamenti è emerso anche che il 50enne in quattro occasioni aveva commesso violazioni attribuibili al mancato rispetto dei corretti periodi di riposo previsti tra un’attività lavorativa giornaliera e l’altra. Alla guida del trattore stradale è subentrato un altro conducente, arrivato per proseguire il viaggio.