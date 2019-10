Per il secondo anno a Rimini, i volontari e i soci dell’Associazione Noi liberamente insieme Progetto Itaca Rimini Odv Il 12, il 13 e 14 ottobre ( in concomitanza con San Gaudenzo) saranno in piazza Ferrari ( vicino Domus del Chirurgo) e in alcune parrocchie della città ( Chiesa di San Raffaele Arcangelo, Via Codazzi e Chiesa del Crocefisso, Via del Crocefisso), in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale indetta dall’OMS del 10 ottobre, per divulgare l’evento nazionale “Tutti matti per il riso” raccolta fondi a sostegno della sede di Rimini di Via Graf, 14 e dei progetti.

Promossa da Progetto Itaca Onlus Milano ormai alla 5° edizione, a fronte di ogni donazione, verranno distribuite delle confezioni di pregiato riso Carnaroli, verrà regalata l’esclusiva ricetta “super veloce” per realizzare un delizioso risotto e si potranno ottenere preziose informazioni su tutte le attività delle nostre Associazioni locali.