TTG, SIA e SUN chiudono in crescita

Hanno chiuso oggi alla fiera di Rimini, con una crescita dell’11% quanto a presenze (oltre 72mila quelle del consuntivo 2018), il 56° TTG Travel Experience, il 68° SIA Hospitality Design e il 37° SUN Beach&Outdoor Style.

130 le destinazioni internazionali presenti al marketplace di IEG per comunicare la loro proposta, insieme al panorama completo dell’offerta regionale italiana. E’ cresciuto anche il numero di buyers internazionali del 15% rispetto alla precedente edizione (provenienti da 95 Paesi) e oltre 1.500 di questi hanno partecipato alla piattaforma di business matching. Ma anche confronto e approfondimenti col contributo di 140 incontri e oltre 300 relatori. Quanto all’eco mediatica l’hashtag #TTG19 è stato trend topic per tutta la giornata di giovedì, mentre in sala stampa quasi 900 i giornalisti accreditati, italiani ed esteri.

Appuntamento dal 14 al 16 ottobre 2020 per la prossima edizione di TTG Travel Experience, SIA Hospitality Design e SUN Beach&Outdoor Style.