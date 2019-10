Tensione dopo Cattolica S.M.-Real Giulianova, sei feriti

Momenti di tensione al termine di Cattolica Calcio S.M.-Giulianova, finita con la vittoria degli ospiti per 3-2. La festa per la prima in casa dei giallorossi, sul nuovo manto in sintetico del “Calbi”, è stata rovinata oltre che dal risultato da uno scontro tra le due tifoserie.

Secondo una prima ricostruzione i tifosi ospiti sarebbero andati alle loro auto, per poi dirigersi verso i supporters locali armati di caschi e bastoni. Le due tifoserie sono arrivate a contatto nei pressi dello stadio: sei i feriti, tre per parte. Nessuno si è però recato in ospedale per farsi curare.