Taekwondo. Elisabetta Badioli sfiora il podio a Marina D'Or negli Europei Cadetti

Dall’1 al 3 ottobre a Marina D’Or, in Spagna, si sono svolti i Campionati Europei Cadetti di Taekwondo. Elisabetta Badioli, classe 2006 tesserata per il Taekwondo Olimpic Cattolica, ha sfiorato il podio.

Elisabetta, selezionata a rappresentare l’Italia nella categoria 37 kg, si impone nei sedicesimi di finale per 10 a 4 sulla polacca Agnieszka Krajewska, vince poi 13 a 0 contro la bulgara Elena Todinova. Ai quarti, incontro che consegna il pass per la medaglia di bronzo, a pochi secondi dalla fine del terzo round si trova in vantaggio per 9 a 7 sulla croata Sara Spasojevic, ma l’avversaria pareggia e si va al golden point: round aggiuntivo che decreta vincitrice la prima che segna un punto valido. L’azzurra parte in attacco e riesce a colpire al viso la croata, ma in un punto non rilevato dal caschetto elettronico, mentre in risposta l’avversaria colpisce il corpetto e con quel punto si aggiudica la semifinale, che perderà contro la russa Dana Koniukhova, che a sua volta perderà contro Tasha Viskens Belgio.

Il maestro Davide Berti, che allena Elisabetta Badioli nelle sedi di Cattolica e Riccione, si dichiara molto soddisfatto della prestazione, pur rammaricato per il podio solo sfiorato, ma sicuro che Elisabeta avrà ancora tanto da dire.