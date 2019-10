Suv contro bici elettrica in via Flaminia

Un incidente è avvenuto poco dopo le 9 di oggi, martedì 8 ottobre, in via Flaminia a Rimini, a pochi passi dalla chiesa della Colonnella. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale, un suv di colore chiaro che viaggiava in direzione sud e una bici elettrica, guidata da una donna. Ad avere la peggio la ciclista caduta a terra. Sul posto un’ambulanza e un’automedicalizzata per soccorrere la persona ferita.

Il traffico della zona, già congestionato a quell’ora, ha subito forti rallentamenti per consentire i soccorsi e i rilievi.