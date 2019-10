Stasera alle 20:35 su Icaro TV il Premio Sport Valconca "Medical Center MWC" 2019

Passano gli anni ma il Premio Sport Valconca mantiene inalterato il suo fascino. Circa 130 persone hanno partecipato ieri sera (giovedì) al Frontemare di Rivazzurra alla serata di premiazioni organizzata da Icaro Sport, quest’anno intitolata al “Medical Center Misano World Circuit” e che ha lanciato l’operazione “stop plastica” in collaborazione con l’azienda di sistemi per la depurazione ed il trattamento delle acque “K Water”.

Ventidue le società e associazioni sportive che hanno sfilato sul palco: Misano Rugby, Taekwondo Olimpic Cattolica, Misano Podismo, Golden Club Rimini International, Velo Club Cattolica, Polisportiva Sportinmente, Cattolica Calcio S.M., Real S. Clemente, Moto Club Misano Adriatico, Leo Club Valle del Conca, 360 Sport, Nuova Polisportiva Consolini, BVOLLEY Romagna, Cattolica Volley, Tennis Club Coriano, Polisportiva Consolini, Torconca Calcio a 5, Polisportiva Junior Coriano, Taverna Montecolombo, Valfoglia Tavoleto, Tropical Coriano, Misano World Circuit. Premiato, come nelle edizioni precedenti, anche il Medical Center Misano World Circuit.

A consegnare la targa in ricordo della serata le autorità locali: Mariano Gennari (sindaco di Cattolica), Domenica Spinelli (sindaco di Coriano), Gianluca Fabbri (consigliere delegato allo Sport di Coriano), Daniele Morelli (sindaco di San Giovanni in Marignano), Stefania Tordi (assessore a Istruzione, Cultura ed Eventi di San Clemente), Luca Flacco (presidente del Consiglio Comunale di San Clemente), Filippo Valentini (assessore allo Sport di Misano Adriatico), Claudia Sanchi (assessore al Bilancio Montescudo-Monte Colombo) e Michele Baldacci (assessore allo Sport Montescudo-Monte Colombo).

Alle società di calcio è stato consegnato anche un pallone ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti offerto dalla FIGC di Rimini.

“Grazie a tutte le società che hanno reso speciale questa sera con la loro presenza, soprattutto per quello che fanno per il nostro territorio tutto l’anno – i ringraziamenti di Roberto Bonfantini, direttore resp. di Icaro Sport, che ha organizzato e condotto la serata -. Grazie alle autorità intervenute, ai fratelli De Luca e allo staff del Frontemare per la consueta ospitalità, al dottor Eraldo Berardi e a tutto il Medical Center Misano World Circuit per aver sposato la nostra serata e a K Water per la collaborazione! Grazie a Giulia Moretti, che mi ha affiancato sul palco con la sua bellezza e la sua eleganza! Grazie a Marco Colonna, che ha curato le immagini, a Giuseppe Colonna e Filippo Agostini, che si sono occupati delle fotografie, a Davide La Macchia e Attilio Fabbri per l’aiuto nell’organizzazione delle nostre iniziative! Appuntamento con il Premio Sport Valconca al 2020!”

Il Premio Sport Valconca “Medical Center Misano World Circuit” 2019 sarà trasmesso questa sera (venerdì) alle 20:35 su Icaro TV (canale 91) e in streaming su icaro.tv.

La galleria fotografica a cura di Giuseppe Colonna:

La galleria fotografica a cura di Filippo Agostini: