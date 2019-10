Situazione risolta in Duomo. L'autogru porta a terra la croce

Questa mattina nel sagrato della basilica di Rimini è arrivata l’autogru dell’altezza adeguata per arrivare alla croce sul campanile e portarla a terra. E’ stato così possibile verificare il danno: la ruggine ha mangiato il ritto della croce che è stata prima piegato e poi staccato dal vento. Era rimasto agganciato grazie ai due cavetti di terra.

Con l’intervento di questa mattina in Basilica tutto è tornato a posto. Il parafulmine è stato ricollegato, anche se in modo temporaneo, in attesa del ripristino definitivo: occorrerà rifare ex novo la palla di rame del parafulmine e saldare la croce irrobustendola.