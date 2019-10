Si getta dal terzo piano durante lo sfratto

L’ufficiale giudiziario aveva suonato al citofono per notificargli lo sfratto, ma il proprietario dell’appartamento è salito sul cornicione del terzo piano della palazzina e si è gettato nel vuoto. Un ingegnere 52enne si è suicidato questa mattina, in via Tristano e Isotta, vicino al supermercato Lidl, a Rimini. Da una prima ricostruzione, il professionista, dopo essersi accorto che lo sfratto era imminente, ha deciso di farla finita senza dare il tempo a nessuno di poterlo fermare. Il 52enne è morto sul colpo. Quando i sanitari del 118 sono intervenuti sul posto non c’era più niente da fare.

Sul posto sono accorsi i carabinieri di Rimini per i rilievi di rito, oltre ai vigili del fuoco. L’uomo lascia la moglie e due figli.