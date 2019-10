Savignanese, pareggio ad occhiali sul campo del Breno

BRENO-SAVIGNANESE 0-0

IL TABELLINO

BRENO: Botti, Carminati, Ndiour, Galati, Marku, Tagliani, Szafran (81′ Sorteni), Melchiori (62′ Perego), Merkaj (77′ Tanghetti), Magrin, Triglia. A disp.: Serio, Zanoni, Baccanelli, Zampatti, Bianchi, Sorteni, Tanghetti, Moraschi, Perego. All. Tacchinardi.

SAVIGNANESE: Mordenti, Guidi, Cola, Brighi, Longobardi, Jasse (61′ Miori) Rossi, Giacobbi, Manuzzi F, Manuzzi R (74′ Peluso), Turci. A disp.: Ambrosini, Battistini, Castellano, Tisselli, Tamagini, Peluso, Luzzi, Miori, Gadda. All. Farneti.

Ammoniti: Rossi, Merkaj, Magrin, Miori, Longobardi.

CRONACA E COMMENTO

Terzo pareggio in campionato per la Prima Squadra, che divide il bottino sul terreno del Breno a reti bianche (0-0).

Primo tempo equilibrato, ma senza troppe occasioni da rete. Per i lombardi ci provano Tagliani e Melchiori, mandando alto sopra la traversa, mentre i gialloblù sono pericolosissimi con Guidi da due passi di testa su cross di Longobardi (paratissima di Botti) e insidiosi con la punizione di Manuzzi Riccardo.

Nella ripresa la Savignanese cerca di accelerare e in due circostanze Manuzzi Francesco sfiora il vantaggio. Il Breno tenta comunque diverse sortite e, in una di queste, Szafran in contropiede scavalca Mordenti, ma tira a lato, poi il nostro numero uno si salva con una paratona su Triglia. Un’ottima prova contro una squadra davvero attrezzata, un pareggio che sta quasi stretto ai ragazzi di Farneti.