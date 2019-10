Sant'Agata, Poggio Torriana, Montescudo, in arrivo 200mila euro dalla Regione

Per tre piccoli comuni del Riminese sono in arrivo 200mila euro complessivi dalla Regione. Ad annunciare la buona notizia è la consigliera regionale Pd Nadia Rossi: “Sant’Agata Feltria riceve 100mila euro, Poggio Torriana 40mila e Montescudo-Monte Colombo 56mila. La Giunta regionale – spiega la Rossi – ha deliberato la destinazione di 2,8 milioni di euro che finanziano 31 progetti territoriali presentati da piccoli comuni emiliano-romagnoli. Sono stati gli enti locali stessi che hanno partecipato al bando messo a loro disposizione nell’estate appena trascorsa a selezionare le priorità”. Ecco quindi che Sant’Agata Feltria potrà procedere alla riqualificazione delle piste ciclopedonali, Poggio Torriana al miglioramento sismico del centro sportivo comunale e Montescudo-Monte Colombo alla sistemazione del campo sportivo.

“Le risorse sono proprie della Regione che aveva deciso di puntare ai comuni con meno di 50.000 abitanti per realizzare interventi utili alla cittadinanza e quindi dedicati a strade, scuole, impianti sportivi e centri aggregativi. Le amministrazioni locali conoscono bene le esigenze della propria cittadinanza, ma spesso non hanno a disposizione tutte le risorse necessarie per progetti utili e attesi”, sottolinea Nadia Rossi.