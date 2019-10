Sammaurese, 1-1 ad Alfonsine

Terzo risultato utile consecutivo per la Sammaurese di Protti che impatta 1-1 ad Alfonsine. Una partita equilibrata, nella quale i giallorossi trovano la forza per passare in vantaggio, ma i ravennati vanno in rete su rigore. Dopo un primo tempo giocato in maniera accorta, la Sammaurese al 41′ mette la freccia: cross in area di Scarponi, Pieri è bravo a prendere posizione, girarsi ed infilare in rete. Nella ripresa il punteggio muta perché al 55′ c’è un fallo di mano in area di Mazzotti e l’Alfonsine pareggia dal dischetto. Ci provano entrambe le squadre, ma le difese sono attente e non lasciano spazio. E adesso il derby con la Savignanese.