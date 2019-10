Rivoluzione viabilità. Mauro boccia il comune: pura follia

Pura follia, i riminesi non sono cavie. Così il consigliere sovranista Gennaro Mauro commenta le novità annunciate oggi dall’amministrazione sulla viabilità cittadina (vedi notizia). “Ipotizzare fra qualche mese di indirizzare il flusso veicolare di migliaia di autovetture – attacca – che intendono raggiungere Marina Centro e San Giuliano provenienti da via Marecchiese, Dario Campana e zona Italo Flori, verso Largo Unità d’Italia o via Tripoli per poi immettersi nella già intasatissima via Roma significa far collassare la città. Inimmaginabile ipotizzare cosa succederà nei giorni di mercoledì e sabato quando ci sarà il mercato ambulante”.

Mauro dice di condividere la volontà di pedonalizzare il ponte di Tiberio e Piazza Malatesta ma non le modifiche decise. Per quanto riguarda il Ponte, il consigliere ritiene necessaria la realizzazione di una nuova strada che da via Tonale, attraversando il parco XXV Aprile, si immetta su via Marecchiese all’altezza della rotatoria di via Caduti di Marzabotto. Proposta già avanzata, ricorda, otto anni fa.

Per pedonalizzare Piazza Malatesta, Mauro suggerisce invece di dirigere il flusso veicolare mare-monte “su via D’Azeglio e quindi su via Circonvallazione Occidentale (da lasciare a doppio senso di marcia)”.

“Le soluzioni più semplici a volte sono le migliori” conclude.