Rivoluzione viabilità. 300 firme contro le modifiche annunciate dal comune

Una raccolta firme contro la nuova viabilità annunciata dal comune di Rimini a ridosso del centro storico. A promuoverla, con un banchetto in piazza Tre Martiri, è il consigliere Gioenzo Renzi che già nell’ultimo consiglio comunale aveva criticato l’annunciata rivoluzione che scatterà dal 20 ottobre con l’inversione del senso di marcia su via Bastioni settentrionali, percorribile solo in direzione monte, e contestualmente sulle vie Ducale, Cavalieri, Clodia, Corso Giovanni XXIII che forniranno l’alternativa per chi si muove verso mare.

A sostenere l’iniziativa del consigliere numerosi residenti delle vie coinvolte, che hanno già “sperimentato” la deviazione del traffico a causa dei lavori su Porta Galliana subendo non pochi disagi in termini di traffico e incidenti ma anche di inquinamento acustico e atmosferico. Già

300 le firme raccolte nella mattinata. Renzi annuncia anche un’Assemblea Pubblica per chiedere che all’amministrazione un passo indietro.