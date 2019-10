Riviera Basket Rimini sconfitta nel test con l'Olimpic Basket Verona

Riviera Basket Rimini ha sfidato sabato 5 ottobre l’Olimpic Basket Verona nell’importante manifestazione SPORT SENZA BARRIERE di Imola davanti ad un foltissimo pubblico di giovani studenti che ha seguito il gioco con entusiasmo e partecipazione.

È finita 40-49 (parziali: 6/18, 12/9, 8/13, 14/9) a favore dei veneti. Ottima occasione per misurarsi con un’altra avversaria di rango in preparazione del durissimo campionato nazionale di serie B che aspetta i riminesi dal 10 novembre prossimo con 12 gare.

Piena fase di preparazione e quindi fase di esperimenti ed ancora una volta tutti in campo con ampie rotazioni per sfidare sé stessi prima ancora degli avversari. Girandola di quintetti e di cambi da parte di Coach Loperfido che è costata parecchio in termini di risultato con un divario di -12 iniziale, recuperato solo in parte. Il quintetto che ora è più in forma è entrato in campo nel secondo e nell’ultimo quarto muovendosi più agevolmente pur recuperando parzialmente. La vittoria fornisce ampie soddisfazioni ma in questa fase sperimentale contano di più lo spirito di squadra, il gioco d’insieme e la consapevolezza che ognuno debba dare il 110% di ciò che può offrire.

Persa sì, ma con onore e, quel che più conta, con un bagaglio d’esperienza, fiducia e tecnica non indifferenti.

Alla fine grande festa, con doveroso “terzo tempo” seduti a tavola con gli avversari per concludere una giornata emozionante ed intensa.

I punti del Riviera Basket Rimini: Loperfido: 16, Bonato, Acquarelli: 10, Rossi, Raik Adil, Rodriguez, Martinini 2, Storoni 8, Pozzato, Gardini 4.

Daniele Bacchi