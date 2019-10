Risultati e tabellini della 2a giornata di Promozione girone F

GIRONE F

FADAMAT BASKET-LIVIO NERI 71-47 (17-5; 31-14; 53-28)

Fadamat Rimini: Muccioli 2, Zaghini 9, Borello 3, Cardinali 6, Magnani 10, Ferrini 8, Toni 6, Accardo 5, Serpieri 14, Guglielmi 6, Missiroli 2. All. Podeschi.

Livio Neri Cesena: Foschi 4, Zampa 3, Lucchi Mat. 2, Ricci, Bianchi, Laghi 8, Pirazzini 5, Bertani 7, Leoni, Orioli 13, Montanari 1, Lucchi Max. 4. All. Focarelli.

FISIOKINETIC-BASKET 2000 SAN MARINO 65-62 (11-15; 28-34; 49-48)

Fisiokinetic Coriano: Puzalkov 4, Ortenzi 7, Casali 8, Chistè L. 12, Casadei 20. Bigini G. 11, Zavatta 3, Buscherini, Martinucci, Ceccolini, Bigini A. All. Chistè C.

BK 2000 San Marino: Ricciardi 16, Liberti 13, Agostinelli 7, Fiorani 8, Bombini 3, Lioi 3, Giovannini 7, Giancecchi 5, Botteghi, Terenzi, Carlini. All. Morri.

PIRATES-LIBERTAS GREEN BK 46-61 (8-16; 26-33; 35-52)

Misano: Cupparoni 2, Migani 6, Mei, Ferri 8, Del Prete 4, Sabattini 7, Boldrini ne, Arduini 8, Gobbi 11, Panzieri, Bordini, Palomba ne. All. Chiadini.

Lib. Green Forlì: Gnini 7, Ruscelli 11, Brunetti J. 4, Dal Seno 5, Badini 8, Vadi ne, Galeotti 5, Brunetti N. 12, Fossi 1, Panzavolta ne, Bessan 8, Graziani. All. Laghi.

SPORTING CLUB-AICS JUNIOR BASKET 60-65 (10-11; 26-22; 42-46)

S.C. Cattolica: D’Orazio 9, Crugnale, Bergna ne, Adanti 6, Cavazzini 10, Giorgi 14, Malara, Ciandrini 2, Massanelli, Siracusa 12, Bacoli 7. All. Cotignoli.

Aics Forlì: Perugini 14, Naldi 8, Zanotti 5, Sali, Imperadori 18, Guaglione 2, Ruffilli 2, Rossi 7, Mariani 5, Russo 4, Carururcan, Valbonesi. All. Sanzani.

TIGERS BASKET 2014-SAN PATRIGNANO 58-57 (14-6; 24-27; 40-40)

Tigers Forlì: Bergantini 16, Visani 9, Chezzi 9, Palazzi 7, Valpiani 4, De Lorenzi 3, Poggi 3, Ruffilli 3, Boi 2, Valgimigli 2, Elia. All. Lapenta.

San Patrignano: Raimo, Pesarini 36, Ciavvi, Fornasier, Mirabile, Persici, Puerari, Panzeri 7, Romboli 2, Romano, Baldassarri 2, Lanci 10. All. Gregori.

TIGERS 2014 – Vittoria sudata letteralmente fino all’ultimo secondo per i Tigers nella prima casalinga al Villa Romiti. Il primo quarto comincia bene per i padroni di casa, che non si fanno impaurire dalla zona 3-2 proposta poi per tutto il match dagli avversari. Subito una bomba di Poggi, qualche incursione di Bergantini e Valpiani, un’altra bomba di Visani, portano gli arancioneri subito sul +8. Nel secondo periodo, i forlivesi peccano un po’ di ingenuità pensando di aver già vinto una partita che sembrava facile e qui comincia lo show personale di Pesarini che segna 16 punti in un quarto, mentre per le tigri si stringe il canestro in attacco che viene mantenuto vivo da Visani e Bergantini. A metà partita il tabellone recita +3 per gli avversari, con conseguente strigliata di coach Lapenta negli spogliatoi. Al rientro le tigri si scrollano un po’ di paura di dosso e cominciano a far girare meglio la palla contro la zona avversaria, innescando qualche buon appoggio di Palazzi; dall’altra parte, però, Pesarini continua a non sbagliare nulla nemmeno con una difesa più attenta e si arriva all’ultimo quarto sul 40 pari. Ledue squadre cominciano a darsi battaglia: da una parte Chezzi, dall’altra il solito Pesarini trascinano i rispettivi attacchi. Sul +1 interno, a 20” dalla fine, viene commesso un fallo su Pesarini, Sanpa è in bonus ed il suo capitano fa 2/2. Nell’ultima azione Bergantini penetra e riesce a scaricare per Palazzi che, chiuso da tre giocatori, vede Chezzi sotto canestro. Il numero 32, senza pensarci, segna allo scadere con un reverse mancino che ammutolisce la squadra avversaria.

MORCIANO EAGLES-ARTUSIANA BK FORLIMPOPOLI 39-54 (11-12; 20-29; 31-37)

Morciano: Bacchini 7, Morelli 3, Guastafierro 8, D’Aurizio 3, Tontini 2, Farizi 5, Ricci 3, Rossi 2, Cenci 4, Grossi 2. All. Villa.

Forlimpopoli: Miselli, Gasperini G. 4, Spisni 17, Attanasio 4, Bourkadi 2, Maltoni 2, Vitali 2, Zammarchi 1, Gasperini A. 8, Marzolini 14. All. Grilli.

CLASSIFICA

Aics Forlì, Fadamat Rimini, Libertas Green Forlì 4; Eagles Morciano, Livio Neri Cesena, Cral Mattei Ravenna, Artusiana Forlimpopoli, Tigers Forlì, Fisiokinetic Coriano 2; Pirates Misano, BK 2000 San Marino, S.C. Cattolica, San Patrignano 0.