Riqualificazione ex Pastificio Ghigi. Il sindaco Ciotti fa il punto

Da anni si attende, tra progetti, varianti e diatribe tra comune e privato, di saperne il destino. Ora sull’ex pastificio Ghigi di Morciano qualcosa torna a muoversi. Nel marzo del 2018, abbondato il vecchio progetto che prevedeva 16mila metri cubi di costruzione con area commerciale e residenziale che si sarebbe dovuto sviluppare in altezza, il comune aveva votato un atto di indirizzo che prevedeva significative modifiche. Tra queste l’abbandono della costruzione all’interno del complesso di un auditorium, diventato inutile con l’ampliamento dei padiglioni fieristici. Un passaggio fondamentale è quello previsto in Regione la prossima settimana.

Le novità sul progetto nell’intervista al sindaco di Morciano Giorgio Ciotti, intervenuto questa mattina alla nostra trasmissione Tempo Reale (Radio Icaro) anche per parlare di oneri di urbanizzazione che disencitivano la realizzazione di outlet e grandi centri commerciali. “A Morciano – ha detto – non vogliamo un “Le Befane 2 – La vendetta””

L’intervista a Tempo Reale